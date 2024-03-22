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澎湖風櫃國小與美國公司合作 推動海洋教育和淨灘

中央社／ 澎湖縣22日電
澎湖縣風櫃國小與美國西亞利亞（Sialia USA）公司22日簽訂合作意向書，將共同推動海洋教育和淨灘活動，愛護海洋，為環境盡一份心力。中央社（風櫃國小提供）
澎湖縣風櫃國小與美國西亞利亞（Sialia USA）公司22日簽訂合作意向書，將共同推動海洋教育和淨灘活動，愛護海洋，為環境盡一份心力。中央社（風櫃國小提供）

澎湖風櫃國小今天與美國西亞利亞（Sialia USA）公司簽訂合作意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動，共同為愛護海洋與環境盡一份心力。

風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小身為海洋教育資源學校，民國109年12月與美國愛達荷州和平谷特許學校簽訂教育交流合作備忘錄，每週透過遠距與美國學校連線學習英文，讓海島學子參與國際教育，尤其學校定期海洋教育課程和每個月的淨灘活動，引起同為專注環境保護的Sialia USA公司關注，決定與學校簽訂合作夥伴意向書。

林妍伶表示，Sialia USA公司是一家以回收海洋塑料製成的環保筆的環保企業，對風櫃國小在海洋教育和淨灘活動給予高度評價，今天在世界水資源日，透過遠距方式與Sialia USA公司簽訂合作夥伴意向書，將協助致力於推動海洋教育和淨灘活動。

林妍伶指出，學校此次與Sialia USA公司的合作，是一個重要的里程碑，彰顯環境教育國際合作與共識，並為學校的海洋教育工作帶來新的動力和資源，學校將繼續努力，為愛護海洋、保護地球環境貢獻，共同守護我們的海洋和地球家園。

淨灘 美國 遠距

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