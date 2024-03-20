家長怨老師用膠帶黏口罩在兒臉上 網看法兩極：感冒有比較好？

許多家長為了避免孩子感冒，會讓小朋友戴上口罩，不過許多幼童因為太悶，可能會戴不住口罩。日前有位家長抱怨，孩子在學校覺得口罩太悶，一直把口罩拿下來，卻被老師用膠帶黏住口罩兩端，回家後撕下來「臉頰都紅了兩條」，讓她無奈表示「現在已經沒有規定在班上一定要戴口罩了，有必要做成這樣嗎？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，她孩子放學回來後說「媽媽幫我撕掉口罩」，她一看傻眼又心疼孩子口罩兩邊被黏膠帶，詢問原因後，孩子表示「因為上課時，我一直把口罩拿下來，老師就這樣黏著我的口罩」。原PO聽聞後，生氣表示「口罩的膠帶撕下來直接紅兩條，不知道黏多久了，有必要做成這樣嗎？一間學費收這麼貴的學校，卻是這樣的師資！」

對此，網友看法不一，有人認為孩子戴口罩很合理「應該是長期不合群、不戴口罩的小孩，難道要等孩子生病以後，再怪老師沒有隨時盯著小孩戴口罩，老師難為」、「現在流行諾羅病毒，戴不戴口罩？」、「妳的小孩萬一把病毒傳給別人，妳負責嗎？這位媽媽不要這麼自私，好嗎？」、「帶回家照顧啦！學校那麼多病毒，這個咳嗽不戴，這個流鼻水打噴嚏不戴、太熱不戴、感冒不舒服不戴，病毒傳來傳去有比較好嗎？自己孩子教好啦！」。

但也有人支持原PO，指出「小孩的皮膚很細嫩，就算大人有些也對膠過敏，本來不該黏膠帶了」、「不管怎樣都不能貼膠帶吧！我覺得這樣不行啦！」、「老師貼膠帶這行為是不對的！我如果是媽媽會去詢問了解。班上孩子感冒的人多，老師為保護孩子，會要求全班孩子都戴好口罩，妳孩子若不想戴，可以直接跟老師說，現在沒規定一定要戴口罩，當然感冒後果自負」。