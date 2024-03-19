特色學校搶手 不怕招不到人

學校因少子化普遍面臨減班危機，但有特色的學校還是不怕招不到學生。台南安平區的億載國小漁光分校位在環境優美漁光島，今年畢業生6人，但已有十多名家長準備帶孩子來就讀一年級；以綠色學校為特色的虎山實小已招2班，也相當搶手，另，玉山國小大自然教育也受到注目。

億載國小校長林志政說，漁光分校近年來受到家長喜愛，學生人數大增，目前分校學生人數67人，較許多偏遠學校學生人數多，主要的特色是校園面積大且環境優美、重視國際教育與海洋教育，吸引他學區家長帶孩子來就讀。

林志政指出，今年6名畢業生，但已有10多人登記到漁光分校就讀，人數將破70人，人數一多將成美麗負擔，老師的壓力也加大，因此，會提醒家長，漁光分校非實驗學校，好好評估是否適合孩子就讀再決定。

虎山實小以「友善環境」為核心理念，帶著學童以具體的環境行動實踐「聯合國ECO SCHOOL生態學校」系統，並善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求的學習對象，設計模組系統化課程，吸引家長帶孩子來就讀，特別是學校是草地操場，豐富生態、美麗校園讓孩子喜歡。

南化玉山國小位於南化水庫附近，因社區人數少，只能努力吸引其他學區學生來讀，連續2年新生都僅2人，其中在地學生僅1人；這個以生態、環境、童軍、藝術、山野教育為特色的學校，去年學生登玉山、挑戰獨輪車環島，今年要在全國獨輪車大賽發光，已吸引家長的目光，考慮帶孩子來就讀。