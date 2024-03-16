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卓冠廷爭取二橋國小開放夜間停車 教局同意評估

中央社／ 新北16日電

民進黨籍新北市議員卓冠廷今天表示，鶯歌區尖山里、二橋里停車位不足，爭取二橋國小校內停車場。經會勘後，教育局同意評估社區使用校內停車場夜間停車可行性。

卓冠廷今天在臉書（Facebook）指出，鶯歌區尖山里跟二橋兩個里人口成長接近至2萬人，導致停車位不足。他邀集二橋國小、交通局、教育局、里長、社區理事長等單位會勘，決議將在二橋國小現有的平面停車場，在夜間規劃為能對周邊住戶開放的月租停車場。

卓冠廷表示，除了將爭取教育局新台幣147萬元經費外，也將協助爭取交通局133萬元經費，將用來改善讓停車場設備、照明及改善鋪面等問題。

針對鶯歌二橋國小校內停車場開放社區停車使用的建議，教育局今天表示，兼顧社區居民使用與校園安全下，校方已研議改善計畫，將由教育局審核。

教育局說，停車場開放社區民眾使用，規劃牽涉設備、照明更新與鋪面改善，將依需求、經費，與交通局共同評估研議。交通局也表示，將依二橋國小提出的申請內容審查。

停車場 卓冠廷 教育局

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