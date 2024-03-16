冷眼集／公立體制崩壞 將孩子推向私中

今年碰上龍年效應，加上社會事件使然，私立中學在少子化下迎來一波招生春天，然而在這想擠進私中窄門的一窩蜂現象下，卻也凸顯家長的焦慮和對現行教育體制的不信任。尤其新北校園割頸案後，教育部急補破網修改管教學生的相關規定，但公校教師管教權不彰仍是不爭事實，也難怪家長會想把孩子送到勤教嚴管的私中。

過去都說教育是脫貧、翻轉階級最好的手段，然而近年來隨著貧富兩極化，國教愈來愈顯露有能力者向上流動的趨勢，中產階級、菁英階層的父母更傾向讓子女走入私校，甚至自學、留學等體制；反之，沒有經濟餘裕或能力並不出彩的家庭，只能不得不繼續待在公立學校。

趕走中產階級家庭的，正是逐漸敗壞的公立體制。

近年地方中學屢發生校園暴力事件，同儕被殺、教師被打，但校園機制卻顯得愛莫能助，問題在於，近年政府盼解構過去的威權校園，或改造為一融入式、更契合人權的教育型態，但卻沒有能力在解構後，重新建立能保障師生權益的體制。

先無論縮限教師管教權一項，連特殊生於融合式教育現場難題、少關所少年入校機制均長年無解，於是不得不配合政策的公立中學，近年容易呈現真空狀態；相較之下，私立中學則取巧得多，除自設門檻篩選學生家庭外，還能「好言相勸」逼走其認為不適合的學生，某方面達成了家長心中「因材施教」的理想。

正是私立中學極度功利的存在，反而在公立體制逐漸塌陷的當下，變成了許多家長的避風港。私立中學招生開紅盤的幕後推手，並非家長多看重升學，而是公立體制愈來愈顯空洞、徒剩華麗的教育辭藻，政府如何重建公立體制，正是未來最大考驗。