淡水國中體育館整修完工 班際排球比賽搶先使用

新北市淡水國中室內體育場館，使用40多年，不僅地坪老舊破損，屋頂還有多處漏水，因此在新北市議員蔡錦賢爭取下，由教育部及新北市教育局補助共1700多萬元經費整修完成，目前煥然一新的體育館正式啟用，由淡水國中班際排球比賽迎接整修後的場館使用。

新北市議員蔡錦賢表示，學生運動非常重要，看到體育館當初的老舊狀況，決定要讓孩子有更好的運動環境，而這項工程斥資1700多萬元，包含屋頂防水、校舍修繕、地坪整建等設施，歷經階段性整建施工，規劃籃球、排球、網球及羽毛球等多功能球類運動的標準場地，提供師生更安全、更友善的運動場館，讓孩子們開心運動促進身心健康。

淡水國中校長王潔雯表示，青少年時期的孩子喜歡運動打球體育館使用率高，感謝教育部、教育局補助經費修繕老舊設備，完善優質的嶄新設施，滿足學校體育教學、師生運動需求，而體育館也是學校棒球校隊及橄欖球校隊雨天練習上課的場所，整修後場地使用多元化，也補足安全性問題，讓師生有優質的運動環境，也可以培育更多體育人才。

棒球隊隊長葉瑋哲同學說，由於淡水只要冬天一來臨，雨季便會跟著一起到來，體育館就成為雨天上體育課最好的地方，自己是學校棒球隊的隊員，體育館也是球隊雨天時很重要訓練體能的地方，很開心體育館完工重新啟用，能有這麼棒的場地上課訓練。

橄欖球隊隊長張竣程同學說，體育館整建後的樣貌與當初進來淡中時完全不一樣，有種面目一新的感覺，看起來更加明亮，地面的材質也提升一個檔次，能有美輪美奐的場地是很多人的協助，我想感謝這些人，讓大家可以使用這麼好的運動環境。

淡水國中體育館是一個多元的教學活動中心，除了體育課、班際排球、籃球比賽，學校也會辦理大型集會活動、主題講座、表演活動及博覽會。透過體育場館整建修繕，不但提升校園環境品質，進而推廣多元教育活動，實現淡中「健康、人文、國際」願景。