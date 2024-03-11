自己的權益自己爭取 旗山農工學生成功爭取YouBike設站

為了解決旗山農工學生往返旗山轉運站和學校之間的交通問題，旗山農工班聯會學生通過大數據分析，在地議員林富寶幫忙，找來交通局、YouBike公司、里長以及學校行政共同會勘，成功爭取在校門口增設YouBike站點，讓許多學生不用再走路到轉運站搭車回家。

旗山農工班聯會主席石珮筠表示，從旗山轉運站步行到學校需要花費三十分鐘。雖然附近的國小有YouBike站點，但因站點過小，車輛調度不夠快，學生常常無法借到車。因此，上任後，積極推動了在旗山農工設立YouBike站點的計劃。

班聯會副主席劉芸安表示，導師戴逸群帶領學生實地考察了附近國小站點，實際瞭解使用情況，並協助班聯會與議員、里長以及學校行政進行溝通。作為樂隊社長的她，放學後常需要留校練習，現在可以騎YouBike回家，不再需要麻煩家人。

家住桃源在校住宿的學生謝鴻鈞表示，過去放學後想吃晚餐，只能找附近店家覓食，現在有了YouBike站，就可以騎車到旗山老街吃東西。更重要的是，周五放學回桃源，終於不用再狂奔到旗山轉運站，搶搭末班車返家。

旗山農工校長潘致強表示，班聯會學生通過自主規劃和請願，師生共同打造了旗農學子通學的最後一哩路，這種精神值得嘉許。學校也致力於打造低碳校園生活，鼓勵師生多多使用公共自行車作為通學工具。