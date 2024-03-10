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國中教育會考5月登場 報名人數再創新低准考證這天寄發

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113年國中教育會考於3月7至9日辦理報名，4月12日寄發准考證，5月18、19日考試。示意圖。本報資料照片
113年國中教育會考於3月7至9日辦理報名，4月12日寄發准考證，5月18、19日考試。示意圖。本報資料照片

113年國中教育會考報名人數出爐，本年度共19萬2127人報名，近年報名人數逐年下降，從2022年起跌破20萬人，今年再創新低。全國試務會提醒考生，准考證將於4月12日寄發，如有錯誤須於4月15及16兩日提出申請勘誤。

國中教育會考於3月9日完成報名，將在5月18及19日考試。經全國試務會統計，全國18個考區加上大陸考場的總報名人數計19萬2127人，其中集體報名19萬212人，個別報名1915人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬9825人，中投考區2萬9181人，及台北考區2萬1311人。

全國試務會表示，特殊身分考生的部分，包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7312人。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8711人，全國試務會指出，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會提醒考生，國中會考考試日期為5月18及19日，將於4月12日寄發准考證，集體報名的考生將由就讀國中轉發，個別報名的考生則由各考區試務會寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須於4月15及16兩日提出申請勘誤，集體報名的考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。

國中教育會考 子女 退伍軍人

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