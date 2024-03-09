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連呼20巴掌…嘉市高中傳霸凌

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義報導
嘉義市某私立高中發生霸凌事件，有名男學生在教室被另名男學生抓頭髮下跪道歉，連續呼20多下巴掌，有如黑道情節影片在網路引起熱議。記者魯永明／翻攝
嘉義市某私立高中發生霸凌事件，有名男學生在教室被另名男學生抓頭髮下跪道歉，連續呼20多下巴掌，有如黑道情節影片在網路引起熱議。記者魯永明／翻攝

嘉義市某私立高中發生霸凌案件，有名男學生在教室被另名男學生抓頭髮下跪道歉，連續呼20多下巴掌，有如黑道情節，影片在網路瘋傳引起熱議，校方介入處理輔導。

嘉義大學輔導與諮商學系主任張高賓教授建議，深耕家庭、學校教育，輔導教師入班輔導融入課程，對發生霸凌的學生採取修復式輔導。

網路瘋傳影片，有名男學生抓著另名跪著的男學生頭髮，嗆聲「你很厲害是不是」、「嗆三小」、「講話啊」、「大尾喔」，並連續呼打20多下巴掌；網友說「太誇張，有如黑道情節在校園上演」。

校方說，2名男學生假日在校外發生口角，1名學生心生不滿，雙方後續在學校下課私下溝通，一時情緒激動，動手拍打對方臉頰，教官得知立即應變處理，關懷學生安全，查明真相、了解發生原因防止事態再擴大，聯絡雙方家長到校處理。

施暴學生家長向被害學生、家長致歉，承諾負擔責任；被害學生家長也表達希望後續學生彼此相處，相互尊重，回歸教育，不再發生類似情形，校方啟動輔導機制，持續關照、輔導被害學生心理，對施暴學生輔導情緒控管及法治觀念。

市府教育處說，發生霸凌案件，校方、校外會、國教署已依相關程序處理；針對最近國內校園接連發生霸凌案件，張高賓說，父母家庭教育對孩子需求忽略或嚴管，影響孩子性格，針對家庭功能不健全學生，教師除傳道授業解惑，還要替代父母角色，校園需深耕家庭，學校教育；輔導教師入班輔導，融入課程；對發生霸凌的學生，採取修復式輔導，輔導教師應具有專業處理。

教師 校園 霸凌 黑道

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