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簡嘉誠奪日本國際漫畫金獎 「台灣曾是共同的家」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本外務大臣上川陽子（左）、第17屆國際漫畫獎審查委員長里中滿智子（右）頒贈最優秀獎（金獎）獎狀及奬盃予漫畫家簡嘉誠（中）。圖／文化部提供
日本外務大臣上川陽子（左）、第17屆國際漫畫獎審查委員長里中滿智子（右）頒贈最優秀獎（金獎）獎狀及奬盃予漫畫家簡嘉誠（中）。圖／文化部提供

日本外務省（外交部）辦理的第17屆國際漫畫獎，5日舉行頒獎典禮。台灣漫畫家簡嘉誠以二戰末期台鐵故事為主題的「青空下的追風少年」，從587件作品中脫穎而出、奪得最優秀獎（金獎）。他跨海領獎時表示，在某個歷史的時間點，台灣人跟日本人都把台灣視為「家」，撇開語言跟文化的不同，人的情感在許多方面是共同的，對家鄉的依戀，對親情的渴求，也許身分立場不同，但情感上絕對是能相互理解的。

簡嘉誠是繼韋蘺若明後，第二位摘下此一大獎的漫畫家。他曾與國家電影及視聽文化中心、國家發展委員會檔案管理局等單位合作出版多部漫畫作品，本次得獎作品即是與檔案管理局合作，以文化部指定為重要古物的台鐵檔案作為創作素材，描繪在二戰末期的時空背景下，兩位台、日少年因跑步而相遇，滿懷鬥志與火車競逐，夢想在日本田徑史上留名的熱血故事。

頒獎典禮由外務大臣上川陽子及審查委員長、知名漫畫家里中滿智子頒發獎狀及獎盃。日本國會跨黨派議員組成的「日華議員懇談會」、「漫畫、動漫、遊戲議員聯盟」會長古屋圭司眾議員亦受邀觀禮，並在與會來賓與得獎者合影時，特別主動向簡嘉誠恭喜致意。

簡嘉誠致詞時表示，非常榮幸能得到最優秀獎，這是他創作生涯中非常重要的一個獎項。這次跟台灣的檔案局合作鐵道題材的漫畫，因此讀了許多以前不知道的歷史。在某個歷史的時間點，台灣人跟日本人都把台灣視為「家」，撇開語言跟文化的不同，人的情感在許多方面是共同的，對家鄉的依戀，對親情的渴求，也許身分立場不同，但情感上絕對是能相互理解的。他希望能呈現這件事，也許有傳達到一些些，所以才幸運地獲獎。

簡嘉誠也謙虛表示，他的畫技並不特別傑出，得獎後更加意識到漫畫果然是「畫面」跟「故事」要一起看的東西，這給了他莫大的勇氣，並感謝評審的肯定，他會繼續努力鍛鍊畫技跟故事，讓自己不會愧對這個獎。最後，他還向能登半島地震的受害者獻上最深的哀悼與最高的祝福，希望居民能儘快恢復正常的生活。。

本屆國際漫畫賞計有82個國家及地區587件作品報名參賽，共選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名、2名獎勵獎及9名入賞獎（銅獎）共15件作品，並邀請獲最優秀賞及優秀賞者赴日本參加頒獎典禮領獎。本屆台灣漫畫家除簡嘉誠獲最優秀獎外，還有林奕辰、清水分別以《二零七之骨》、《友繪的小梅屋記事簿2》獲得入賞獎。

台漫畫家簡嘉誠以台鐵故事奪日本國際漫畫金獎。圖／蓋亞文化提供
台漫畫家簡嘉誠以台鐵故事奪日本國際漫畫金獎。圖／蓋亞文化提供

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