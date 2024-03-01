小一弟數學題「6+6=12」被打X！高一姐看傻求解：到底錯在哪？
大家這怎麼解？一名女網友發文求助，貼出小一弟弟的數學題，只見第一題寫「7+5（拆3、2）=12」正確，但接下來的幾題答案明明是正確的，但卻都被老師畫叉，讓今年要升高一的原po看了一頭霧水，文章曝光引發熱議。
該名網友在Threads上發文，「這是我弟小學一年級的數學題」，從作業簿上可見有5道數學題，題目為「7+5=？」「6+6=？」「9+4=？」「5+7=？」「8+7=？」，而弟弟只答對第一題，其他都被畫叉，分數為20分。
然而，仔細一看會發現弟弟寫的答案其實都是正確的，因此令原po更無解，「身為一個要升高一的人真的看不懂，第一題對、後面錯是錯哪？」。
對此，不少網友看了也霧煞煞，有內行網友立刻解題，「他們在學的是十位數加法，所以一開始的時候希望能跟前面數字湊成10，因此答案就是：❷4/2❸1/3❹5/2❺2/5」。
文章曝光，網友們紛紛表示，「能算對不就好了嗎，課本教育方式感覺太硬要了吧、「答案對了，不管什麼解法都可以吧，老師為什麼要這麼侷限小朋友的思考」。
不過，也有人認為這樣的解題訓練很好，「我覺得是有幫助的，後來的數學都是要各種拆解才算得出來，提早練習這種思考能力也不錯」、「老師可能想教的是，如何去思考，怎麼算、怎麼拆比較快」。
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