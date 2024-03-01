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女兒才小班⋯為「卡位小學」逼夫搬到大安區！妻：小孩不能輸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的老婆為了幫小孩卡位明星學校，要求搬家。此為小學生示意圖。 圖／Ingimage
網友的老婆為了幫小孩卡位明星學校，要求搬家。此為小學生示意圖。 圖／Ingimage

明星學校經常是一位難求，許多父母為了安排小孩進入明星學校就讀，常會提早搬遷戶籍「卡位」。有網友抱怨，他的女兒才小班，老婆為了卡位台北市大安區的國小，要求搬家至大安區，他崩潰表示根本無法負擔房租，老婆卻嗆他「自己想辦法」，還說不像貴婦朋友嫁個好老公，至少小孩不能輸，網友看了狠酸「這樣的母親很糟糕」。

一名網友在匿名公社發文表示，他的女兒目前就讀小班，他的老婆為了提早卡位大安區的國小名額，要求搬家到大安區，他無奈表示，「先不論是否真的是為孩子好，光房租問題就負擔不起，離我上班的地方坐捷運也要快一小時」。

該網友說，老婆嗆他，如果不同意搬家，就是不為孩子好、不愛孩子，還說負擔不起的話要他自己想辦法；老婆還說，沒辦法像貴婦朋友一樣嫁個好老公，至少小孩不能輸別人。他不解表示，「同樣都在台北，大安就比較香嗎？」

其他網友則留言「這種家長真的爆多」、「與其寄託在孩子身上，不如自己創造價值，逼得孩子壓力山大幹什麼，連帶自己家人也跟著受罪」、「明星國小國中有什麼特殊加成嗎」、「爸媽是誰比學區重要多了」、「這個情況很多，很多家長為了孩子上好的國小與國中，跨區或是搬家，畢竟看到有的國中一年能考上幾個班的建中跟北一女都會心動」。

還有人留言「感覺是想直接大安區學校讓她適應？但家長本身也要有學習伴讀能力，否則小孩課業壓力大自己沒辦法排解，可能會有負面效應」、「你小孩長大後會被你老婆逼瘋，自己不努力逼小孩努力好讓自己能夠炫耀，這種人最沒資格當家長她會害死小孩」。

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