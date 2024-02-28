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慈濟大學、科大聯手開辦學士後護理系　大學畢業可報考

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟大學與慈濟科技大學合併後，將首度開設「學士後護理系」，提供東部大學畢業生就近進修機會，也盼培育護理人力。圖／慈濟科提大學提供
慈濟大學與慈濟科技大學合併後，將首度開設「學士後護理系」，提供東部大學畢業生就近進修機會，也盼培育護理人力。圖／慈濟科提大學提供

全台鬧護師人力荒，即將於8月1日起合併的花蓮慈濟大學、慈濟科技大學聯手，首度開設「學士後護理學系」，招收名額60人，修業年限2年半，即起報名，大學畢業對護理有興趣的一般民眾都可報考，將是東台灣唯一的學士後護理系。

慈濟科大校長羅文瑞說，與慈濟大學合併後校名仍是「慈濟大學」，招生科系、管道都不變。考量目前全國僅有7所大學招收學士後護理系，東部弱勢族群人數高於全國，對護理人力的需求更加殷切，決定首度開設學士後護理學系，提供東部大學畢業生就近進修的機會，此外，慈科大原有的五專護理公費生獨招、原住民專班、衛福部玉里醫院花東專班等都維持，即起開放網路報名。

學士後護理系以書面審查為主，需繳交自傳及讀書計畫，含班級名次的大學歷年成績單正本、其他有利審查資料，如最高學歷證明、工作年資證明、各類證照、個人或職場工作榮譽事蹟、競賽成果、志工服務等。

慈科大護理系主任郭育倫表示，學士後護理系畢業門檻需達90學分，其中有27個學分是臨床實習，比照四技護理在校生，實習時數達1080小時。他強調，學士後護理系並非在職專班，學生須在2年半內完成學業和實習，無法一邊工作一邊讀書。

五專護理公費生則採獨招管道，4月13日考試，科文有國文、英文與數學，原住民專班或衛福部玉里醫院花東專班的考題完全相同，若具原住民身分且設籍花蓮或台東，5月11日登記分發時可擇一錄取。

慈科大表示，錄取後即為公費生，學雜、膳食、制服、教科書費都有補助，學業和操行成績符合規定，每月還可領取5000元零用金，每學年8個月，畢業後取得護理師證照，可到各地的慈濟醫院、衛福部玉里醫院服務，就業有保障。

慈濟大學與慈濟科技大學合併後，將首度開設「學士後護理系」，提供東部大學畢業生就近進修機會，也盼培育護理人力。圖／慈濟科提大學提供
慈濟大學與慈濟科技大學合併後，將首度開設「學士後護理系」，提供東部大學畢業生就近進修機會，也盼培育護理人力。圖／慈濟科提大學提供

原住民 慈濟

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