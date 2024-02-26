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拿麼厲害！台東高商原舞團連13年獲全國特優

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供
台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供

112學年度全國學生舞蹈比賽登場，台東高商原住民舞蹈團今年以舞碼「竹‧禮」參賽，展現阿美族人「以竹為本、以禮為輔」，展現敬重與感恩精神，精湛演出贏得熱烈掌聲。比賽結果揭曉，東商再度獲得高中職B團體乙組民俗舞特優獎。校方表示，學生去年暑假開始備戰，連續13年獲得最高榮譽，締造全新紀錄。

東商原舞團去年10月取得高中職全國賽門票，本月24日前往苗北藝文中心參加全國學生舞蹈比賽。其中高中職B團體以人數多寡畫分組別，東商原舞團人數26人，參加乙組競賽。

原舞團學生涵蓋原住民與非原住民族身分，族群多元。今年卑南族指導老師林蕙瑛以阿美族文化當主題，為讓學生在舞台上的表現更深刻，假日帶學生前往部落田野調查，陪著耆老聊天、參與部落活動，還要跑操場，加強體能。

校方指出，「竹‧禮」用精準的肢體動作詮釋阿美族社會文化倫理、祖訓及生活中的運用，體現「竹」是阿美族社會文化遵循的整體依據。此外，競賽時舞作沒有配樂，學生必須邊跳邊唱，對體能是很大考驗。

校長林明錚說，陪學生參與這場重要賽事，看見學生在舞台上優異表現，內心非常欣慰，原舞團長期致力於推廣原住民文化，今年再度以優異表現贏得優等獎，可說是東商的驕傲。

台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供
台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供
台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供
台東高商原舞團參加112學年全國學生舞蹈比賽，今年以舞作「竹‧禮」參賽，再度獲得特優獎肯定。圖／校方提供

原住民 舞團 阿美族

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