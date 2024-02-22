聽新聞
test
0:00 / 0:00

2屏中生科展奪名 5月赴美比賽

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高中數學科老師張宮明（左）指導學生林品樺（中）、許日峖（右），參加2024台灣國際科學展覽會，拿下大會獎數學科一等獎。記者劉星君／攝影
屏東高中數學科老師張宮明（左）指導學生林品樺（中）、許日峖（右），參加2024台灣國際科學展覽會，拿下大會獎數學科一等獎。記者劉星君／攝影

屏東高中二年級林品樺、許日峖是數理資優班同學，經數學老師張宮明指導，2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎，今年5月將代表台灣參加美國國際科技展覽會ISEF，兩人表示「很享受數學解題過程」。

屏東高中指出，今年全台有12件作品代表台灣參加美國國際科技展覽會（ISEF），其中，只有「格子點的可見性研究」代表數學科出賽，林品樺、許日峖從2月起每周六到國立台灣科學教育館培訓，備戰5月競賽。

林品樺與許日峖過去每周固定跟老師討論，將論證過程寫在黑板上，來來回回，找出關鍵點，完成後用手機拍下黑板討論過程，再整理成電子檔，一點一滴累積。林品樺說，在準備參賽過程時閱讀大量資料，從簡單的先著手，再慢慢深入討論，許日峖說，驗證過程形成簡潔數學式跟定理相呼應，很喜歡討論的過程。

張宮明說，該研究以視線為曲線的狀況討論，類似天文學的重力透鏡理論，雖然相關研究目前在生活中還沒有可應用的地方，但未來或許可能應用在醫學的精準治療上。

屏東高中校長陳國祥說，屏中處國境之南，各項資源雖不若都會區豐沛，但在師生努力下仍然在競爭激烈台灣國際科展中獲一等獎殊榮。

屏東 數學科 美國

延伸閱讀

愛上數學解題 2屏中生獲台灣國際科學展覽一等獎將赴美比賽

求學階段數學從哪個章節覺得超難？ 網友哀嚎3單元：直接放棄

廟宇廢棄香灰製成香灰屋瓦、地磚 發明學生將赴美參賽國際科展

摘台灣國際科展首獎驚呼「沒想過」 北一女學生將赴美為國爭光

相關新聞

2屏中生科展奪名 5月赴美比賽

屏東高中二年級林品樺、許日峖是數理資優班同學，經數學老師張宮明指導，2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的...

學習不間斷...國小兄妹一天只睡6小時惹議 兒科醫揭各年齡層「建議睡眠時數」

有充分的休息才會有好的學習效果！台北市一家補習班昨（20日）分享一對兄妹生活作息表，提到兄妹倆每天都是清晨5點50分起床寫作業，接著去學校讀書，放學後還得到補習班學習、練琴、讀英文等，到深夜11點30才能...

補習班兄妹母親是電視台主播曾分享時間管理 坦言孩子也會走鐘

昨(20)日北市一間美語補習班PO出一對分別為四年級和六年級的兄妹學習成果，引起網友瘋傳及討論。據了解，該對兄妹的母親為資深女主播，曾經在補習班的家長分享會中分享時間管理的觀念，其中哥哥也曾經在音樂賽事後的訪問透露，有時候真的很想睡覺，「實在好忙，蠟燭兩頭燒！」。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

新北調整國小學區 衝擊7校

新北市國小生約20萬人，共有22所額滿學校，教育局日前公布113學年度各公立國小學區，有7校調整部分里鄰學區，因里鄰編組...

國小兄妹作息滿檔 北市府關心

台北市「以馬內利美語」補習班於官方臉書宣傳一對兄妹英語、音樂表現傑出，兩人每天不到六時就起床，持續學習至晚上十一時卅分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。