2屏中生科展奪名 5月赴美比賽

屏東高中二年級林品樺、許日峖是數理資優班同學，經數學老師張宮明指導，2月參加2024台灣國際科學展覽會，以作品「格子點的可見性研究」，拿下大會獎數學科一等獎，今年5月將代表台灣參加美國國際科技展覽會ISEF，兩人表示「很享受數學解題過程」。

屏東高中指出，今年全台有12件作品代表台灣參加美國國際科技展覽會（ISEF），其中，只有「格子點的可見性研究」代表數學科出賽，林品樺、許日峖從2月起每周六到國立台灣科學教育館培訓，備戰5月競賽。

林品樺與許日峖過去每周固定跟老師討論，將論證過程寫在黑板上，來來回回，找出關鍵點，完成後用手機拍下黑板討論過程，再整理成電子檔，一點一滴累積。林品樺說，在準備參賽過程時閱讀大量資料，從簡單的先著手，再慢慢深入討論，許日峖說，驗證過程形成簡潔數學式跟定理相呼應，很喜歡討論的過程。

張宮明說，該研究以視線為曲線的狀況討論，類似天文學的重力透鏡理論，雖然相關研究目前在生活中還沒有可應用的地方，但未來或許可能應用在醫學的精準治療上。

屏東高中校長陳國祥說，屏中處國境之南，各項資源雖不若都會區豐沛，但在師生努力下仍然在競爭激烈台灣國際科展中獲一等獎殊榮。