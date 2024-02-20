求學階段數學從哪個章節覺得超難？ 網友哀嚎3單元：直接放棄

在求學階段，數學是令許多學生苦惱的科目，日前有網友好奇發問「大家從哪個單元開始，會覺得數學有點難？」對此，網友答案不一，最多人敗在「機率、排列組合、微積分」。

一名網友在PTT發文表示，數學科一不小心就能讓大多數人考不及格，因此他好奇「大家從哪個單元開始覺得數學有點難？分數、代數還是排列組合？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「高等微積分」、「高等微積分的幾何對我來說是天書」、「我覺得是機率這個單元」、「算機率超難，一堆題型不同，解法都不同」、「我覺得最難的大部分是從拉普拉斯吧，高中時候除了『機率』也很難以外，其他都還可以」、「微分方程」、「線性代數」、「幾何、排列組合、微積分我都不行」、「實變數函數論，期末考看到考卷只會寫名字」、「複變向量矩陣」、「大一微積分就開始掛了」、「傅立葉轉換超難」、「真的是傅立葉轉換，那時候我直接放棄了」、「高中最難肯定是排列組合啊，要難的可以難死你」、「微積分我頂不住」、「排列組合和矩陣，當時課本明明是中文字，我卻看不懂，反而函數類有座標圖形，比抽象的還好理解」。