嘉縣13學生奪金手獎 5人保送台科大

嘉義縣的高中職學生參加全國技藝競賽勇奪13項金手獎，包括機器手臂、室內配線、服裝設計等類別，有5人獲得保送台科大的入場券，縣長翁章梁昨天頒發獎助學金共13萬8000元；有學生喊，未來完成大學學業後，想回到嘉義服務。

縣府教育處長李美華說，貼賀榜時發現多數學生面臨難題，因北上就學費用較高，考慮就近留在雲林或台中就讀，為協助努力追夢，特別籌措獎助學金，同時也洽請學生就讀的各國中、高中職校友會在必要時提供協助，減輕未來生活、就學的雙重負擔，勇敢翻轉人生。

東石高中電機科學生蔡晉軒拿下室內配線金手獎第1名，他說，學業成績雖不優秀，卻對實作充滿興趣，常利用假日時間到校練習，把失敗當經驗，這筆獎助學金將用在求學路上。

嘉義高工張志豪獲得模具金手獎第4名，他製作模具很講求精細度，過程只要誤差一點點，就無法和機器配合，需要十分專注投入，未來想就讀高科大，畢業也希望回到嘉義服務。

翁章梁說，獎助學金希望學生成為頂尖技術人才，也鼓勵投入興趣、發揮熱情，達成更高的人生成就。

金手獎獲獎者包括嘉義高工林祐安冷凍空調組第1名、黃博文化驗組第1名、賴聖展機器手臂技術第1名、東石高中蔡晉軒室內配線第1名等。