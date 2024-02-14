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社大小旅行來了 全台136條經典之旅探索在地之美

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
二林市場文化小旅行（二林社大）。圖／教育部提供
二林市場文化小旅行（二林社大）。圖／教育部提供

農曆新年伊始，用小旅行充實生活。社區大學全國促進會指出，全台六十所社區大學，共有136條社區小旅行路線，從文史、藝術到生態、地方創生等類型相當豐富，今年度春季班課程開始報名，歡迎民眾參與，走一趟更理解地方發展史與人文自然的美好。

經典小旅行路線從北到南都很精彩，許多路線一推出就秒殺。像是新北市永和社區大學的「當楊三郎遇見楊三郎」，旅行路線從楊三郎美術館走到仁愛公園音樂家楊三郎雕像，沿途導覽出許多精彩故事，都代表不同時期的永和，旅者可一窺永和的發展歷史。

另外，宜蘭縣羅東社區大學「BIKE宜蘭媽祖古廟 騎求平安」也是地方盛事，帶領參加者騎乘自行車繞境蘭陽平原，造訪宜蘭縣頭城慶元宮、宜蘭昭應宮、羅東震安宮、利澤簡永安宮、冬山定安宮、海軍北方澳進安宮、南方澳南天宮等之七尊媽祖神尊，感受宜蘭平原人文與自然的美好。

台中市后豐社區大學的「圳路漫漫-葫蘆墩圳300年走讀」也相當精彩，葫蘆墩圳是豐原生命之河，一趟走下來，將認識葫蘆墩圳開發文史、近300年媽祖廟、青創店家、豐原糕餅文化。

嘉義市嘉義社區大學推出的「閱讀走踏嘉義學」也很豐富，旅人漫步於嘉義市巷弄間，隨處可見由阿里山檜木搭建的木構建築，城市的氣息充斥林業興衰故事。

苗栗社大的後龍鎮好望角牧羊古道環境學習圈、二林社大的二林市場文化小旅行、新楊平社大的老坑溪農遊趣小旅行-擂茶體驗等也相當精彩有趣。

教育部指出，社大小旅行路徑是由社大講師、社大學員及社大工作者以社群共學模式，透過田野調查、導覽培訓、課程設計、協同教學、成果發表，共同耕耘、形塑而成。歡迎民眾至各社區大學報名參加113年度春季班課程，透過社大領路，一起體驗社大小旅行，探索在地歷史、文化、生態之美。

走在林口海之濱（林口社大）。圖／教育部提供
走在林口海之濱（林口社大）。圖／教育部提供
後龍鎮好望角牧羊古道環境學習圈（苗栗社大）。圖／教育部提供
後龍鎮好望角牧羊古道環境學習圈（苗栗社大）。圖／教育部提供
老坑溪農遊趣小旅行-擂茶體驗（新楊平社大）。圖／教育部提供
老坑溪農遊趣小旅行-擂茶體驗（新楊平社大）。圖／教育部提供
BIKE媽祖古廟 騎求平安（羅東社大）。圖／教育部提供
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嘉義 宜蘭 社區大學

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