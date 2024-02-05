快訊

國1六車連環撞1男遭包夾慘死 大貨車插入轎車瞬間起火畫面曝光

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林揚子高中引進學習資源 拓展學生視角和思維

聯合報／ 教育事業部
揚子高中曾獲第13屆「國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎」首獎。圖／揚子高中提供
揚子高中曾獲第13屆「國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎」首獎。圖／揚子高中提供

雲林揚子高中日前為高二生舉辦文學營，多位學員表示，授課的聯合報寫作教室講師不僅分析文句，還舉了許多例子幫助理解，也教導如何分配考試的寫作時間，課後大家都覺得功力大增，甚至有人向校長林俊宏說，希望學測前能再上五天文學營。

林俊宏在去年8月上任前，己在揚子高中擔任30年英文老師。他指出，揚子位在虎尾，相較都會學校，學生的學習資源和文化刺激都較少，更應積極引資源入校，鼓勵學生參加校外比賽，都有助增加自信。

在引進資源方面，林俊宏今年與聯合報合作，除了舉辦文學營，加強寫作，也在國中部推動讀報，老師帶國一、國二生看《好讀》周報，學習快速擷取文章重點。國一、高一生也得修真人外師的線上英文課。今年3月日本富山縣及石川縣扶少團師生將到校交流，暑假還將推出五天含住宿的「全美語生活營」，要讓學生在虎尾也能接軌國際。

此外，揚子也邀請大學教授到國中部客座，包括嘉義大學教授會帶著蜜蜂、蜂箱入校，虎尾科大教授教魚菜共生，讓同學既學習理論也能動手實驗。

林俊宏表示，學生是主角，師長的任務是提供舞台，鼓勵他們發光發熱。揚子的學生也不負眾望，屢屢取得好成績。包括奧林匹克數學競賽的個人優異及團體獎、雲林好品「奧勒岡辯論賽」國中乙組冠軍與最佳辯士獎、雲林縣英文說故事比賽冠軍、雲林縣英文單字王冠軍。不僅如此，2023豐泰文教盃機器人年賽中，國、高中部囊括各組創意表達獎、全能挑戰賽，堪稱比賽最大贏家。

教務主任陳羿彣指出，揚子也是科展與自然競賽的常勝軍，去年底已有11位學生藉著比賽的好成績，透過特殊選才成為準國立大學的學生。

林俊宏說，「學習不該侷限在學校」，所以揚子有每學期的校外教學、春天的「8公里路跑」，今年將重啟的「海外遊學團」，未來還會繼續引進更多資源入校，拓展學生的視角和思維。

揚子高中國中部推動讀報，老師帶國一、國二生閱讀《好讀》周報，學習快速擷取文章重點。圖／揚子高中提供
揚子高中國中部推動讀報，老師帶國一、國二生閱讀《好讀》周報，學習快速擷取文章重點。圖／揚子高中提供
揚子高中日前邀請嘉義大學教授帶著蜜蜂、蜂箱入校，認識蜜蜂生態。圖／揚子高中提供
揚子高中日前邀請嘉義大學教授帶著蜜蜂、蜂箱入校，認識蜜蜂生態。圖／揚子高中提供
在2023豐泰文教盃機器人年賽中，揚子高中國、高中部囊括各組創意表達獎、全能挑戰賽，堪稱是比賽最大贏家。圖／揚子高中提供
在2023豐泰文教盃機器人年賽中，揚子高中國、高中部囊括各組創意表達獎、全能挑戰賽，堪稱是比賽最大贏家。圖／揚子高中提供

英文 雲林

延伸閱讀

張麗善品嚐雲林豬肉 籲中央查明瘦肉精風波

雲林老農冒雨凌晨巡田 摔地險失溫幸遇暖警救命

雲林東勢設物資分享站 解決身障者春節購物不便難題

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

相關新聞

屏科實中預計3月動土 8月開學後國高中部落腳大仁科大

屏科實驗中學是屏東縣第1所國立實驗中學，設有幼兒園、國小、國中、高中與雙語部，屏科實中校長陳志偉說，學校預今年8月開學，...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

雲林揚子高中引進學習資源 拓展學生視角和思維

雲林揚子高中日前為高二生舉辦文學營，多位學員表示，授課的聯合報寫作教室講師不僅分析文句，還舉了許多例子幫助理解，也教導如...

超過44萬學生參加國小課後班 教部：平價服務減輕家長壓力

教育部國教署補助各縣市辦理國小課後照顧服務班，依照學校情況最遲可以在晚間6時結束，111學年度有超過44萬學生參加。除了...

國小開辦課後照顧班 44.5萬人次學生受惠

教育部協助各縣市辦理國小兒童課後照顧班，讓無後援的雙薪家庭可減輕育兒負擔，111學年共開辦約2.6萬班次、44.5萬人次...

基市山海港景環境教育見成效 召集人賴麗雯獲頒優等獎

基隆市中和國小校長賴麗雯擔任教育處環境教育小組召集人15年，教育部表揚112年各級學校績優環境教育人員，賴麗雯獲頒國小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。