雲林揚子高中引進學習資源 拓展學生視角和思維

雲林揚子高中日前為高二生舉辦文學營，多位學員表示，授課的聯合報寫作教室講師不僅分析文句，還舉了許多例子幫助理解，也教導如何分配考試的寫作時間，課後大家都覺得功力大增，甚至有人向校長林俊宏說，希望學測前能再上五天文學營。

林俊宏在去年8月上任前，己在揚子高中擔任30年英文老師。他指出，揚子位在虎尾，相較都會學校，學生的學習資源和文化刺激都較少，更應積極引資源入校，鼓勵學生參加校外比賽，都有助增加自信。

在引進資源方面，林俊宏今年與聯合報合作，除了舉辦文學營，加強寫作，也在國中部推動讀報，老師帶國一、國二生看《好讀》周報，學習快速擷取文章重點。國一、高一生也得修真人外師的線上英文課。今年3月日本富山縣及石川縣扶少團師生將到校交流，暑假還將推出五天含住宿的「全美語生活營」，要讓學生在虎尾也能接軌國際。

此外，揚子也邀請大學教授到國中部客座，包括嘉義大學教授會帶著蜜蜂、蜂箱入校，虎尾科大教授教魚菜共生，讓同學既學習理論也能動手實驗。

林俊宏表示，學生是主角，師長的任務是提供舞台，鼓勵他們發光發熱。揚子的學生也不負眾望，屢屢取得好成績。包括奧林匹克數學競賽的個人優異及團體獎、雲林好品「奧勒岡辯論賽」國中乙組冠軍與最佳辯士獎、雲林縣英文說故事比賽冠軍、雲林縣英文單字王冠軍。不僅如此，2023豐泰文教盃機器人年賽中，國、高中部囊括各組創意表達獎、全能挑戰賽，堪稱比賽最大贏家。

教務主任陳羿彣指出，揚子也是科展與自然競賽的常勝軍，去年底已有11位學生藉著比賽的好成績，透過特殊選才成為準國立大學的學生。