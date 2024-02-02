瑞芳鼻頭國小寒假不無聊 機器人課程很吸睛

瑞芳區鼻頭國小的寒假安排有趣的活動，以STEAM為主題，兩個星期共有三個營隊，銘傳大學寶可夢營、政治大學Microbit營、以及壓軸的麗山高中星曦科學營，還推出麗山最有名的機器人課程，讓學生玩得不亦樂乎，充實寒假生活。

麗山高中為臺灣第一所以「科學教育為發展重點」的學校，星晞扶少團成立目標除了增進回饋社會服務人群之經驗，也將學校發展特色融入，形成課程模組。今年是忠美扶輪社支持協助第九年到偏鄉學校辦理科學營。

科學營課程由30位麗山高中同學帶著鼻頭、和美、澳底三所國小17位同學從生活體驗出發，動腦想、動口問、動手做，透過遊戲手作展現科學創發與藝文創作結合。大哥哥大姊姊對孩子一對一陪伴。

鼻頭國小校長李延昌所說，看到你們眼神的交流，就知道小朋友是走在學會的路上。

而最壓軸的FRC課程機器人課程，從介紹團隊機器人「從無到有」設計完成去國際參賽過程，還在操場佈置場地讓孩子操作並與機器人丟球互動。

忠美扶輪社楊旭宸社長期勉所有參與的學生，希望偏鄉小朋友看到機器人製作參加國際賽和操作過程，努力學習和實作一起走向國際。