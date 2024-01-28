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首屆元坤盃青年橄欖球賽 八斗高中技壓群雄 南一中奪亞軍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽於今天下午落幕，成軍才兩年多的台南一中橄欖球隊奪得亞軍。圖／南市體育提供
台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽於今天下午落幕，成軍才兩年多的台南一中橄欖球隊奪得亞軍。圖／南市體育提供

台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽於今天下午落幕，觀音高中勇奪冠軍，台南一中及八斗高中分別奪得亞軍及季軍。市長黃偉哲祝賀觀音高中奪冠，也期待未來有更多橄欖球賽事在台南登場，讓府城恢復往日之風。

體育局表示，坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽昨天登場，除了賽事精彩，昨晚的選手之夜也是一大亮點，場面熱鬧，賓主盡歡、其樂融融，國際來賓的到來更讓整個宴會增添了國際風采，鶴來高校、天安五城高中等國際隊伍也在宴會上分享了他們對台南的美好印象，並對元坤盃的成功舉辦表示祝賀，來自台、日、韓的選手們相互交流橄欖球運動的心得與經驗，場上熱血拚搏，場下共享友誼，為賽事畫下美好的句點。

市長黃偉哲表示，這場盛會不僅是一場比賽，更是一次國際間的友誼交流。觀音高中能在激烈的比賽中奮力拼搏，最終取得了冠軍榮耀，這不僅是對他們個人努力的肯定，也是對整個隊伍和台南市橄欖球發展的一大鼓舞。黃偉哲也表達了對所有參賽隊伍的敬意，感謝選手們為這場運動盛會帶來的付出與奮鬥，同時期待未來能見證更多的橄欖球賽事在臺南市舉辦。

體育局長陳良乾感謝義大醫院院長杜元坤對台南橄欖球運動的貢獻，期待這場賽事是台南能重返過去16連霸輝煌的起點。他感謝所有選手的精采表現，鼓勵選手們能保持對橄欖球的熱情，堅持追求運動的卓越，期盼能成為台灣橄欖球的未來之星。

台南市首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，觀音高中以全勝的戰績奪冠，成軍才兩年的台南一中橄欖球隊獲得亞軍，展現明日之星氣勢，未來也將是各隊勁敵，八斗高中則獲得季軍。陳良乾期盼選手們未來都能持續在橄欖球場上奮力拚搏，也相信這樣的盛會將成為台南橄欖球運動的新里程碑，期待未來有更多的國際賽事的舉辦，讓台南成為橄欖球的重要據點。

台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽於今天下午落幕，觀音高中勇奪冠軍。圖／南市體育提供
台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽於今天下午落幕，觀音高中勇奪冠軍。圖／南市體育提供

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