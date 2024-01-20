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桃市慈文國中英語期末考雷同考古題 校方完成重考

中央社／ 桃園20日電
桃市慈文國中9年級英語期末考遭家長質疑考題與北市某國中考古題雷同，且考試時多次廣播修正考題影響作答。 情境示意圖。圖／Ingimage
桃市慈文國中9年級英語期末考遭家長質疑考題與北市某國中考古題雷同，且考試時多次廣播修正考題影響作答。 情境示意圖。圖／Ingimage

桃市慈文國中9年級英語期末考遭家長質疑考題與北市某國中考古題雷同，且考試時多次廣播修正考題影響作答。校長陳雅玲今天說，19日完成重考，相關責任會召開考核會議處置。

有家長在臉書（Facebook）社團發文表示，慈文國中18日的期末考，其中9年級英文科期末考題疑似抄襲他校段考的考古題且錯誤百出。

發文指出，學生反映在此科考試期間的45分鐘內，校方總共廣播4次更改5、6個考題內容，造成學生考試心情受影響，過程也占用壓縮學生應答時間，部分同學因此無法完成試卷只好亂猜亂寫。

家長表示，部分學生還發現英語考題與台北市某國中考古題雷同，內容與選項順序幾乎完全照抄，出題老師便宜行事且出題方式態度輕蔑、素質低落，呼籲桃園市政府教育局介入了解，相關失職教職員是否應被懲處。

對此，陳雅玲下午指出，出題老師若在考試期間發現題目不恰當，的確可以透過廣播修改，但此科多次修改連教務處都覺得不妥，校方主動發覺問題，當天中午即召開領域會議，並找到教師及同學了解，發現部分題目與他校重複，為了公平決定在19日重考。

她指出，此科經重新命題、審題後，已在期末考期間重考，後續將依行政程序召開會議，並由會議委員審核決定後續處理，一切回歸教師專業及依法行政，相關做法也獲得家長及師生認同，並順利放寒假。

考題 期末考 考古 桃園

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