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汐止長安國小迎春揮毫 小學生寫春聯貼自己家

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的長安國小舉辦迎春揮毫活動，學生寫春聯，包括吉祥如意、春、福等吉祥話語，還可以帶回去貼在家裡。圖／觀天下有線電視提供
汐止的長安國小舉辦迎春揮毫活動，學生寫春聯，包括吉祥如意、春、福等吉祥話語，還可以帶回去貼在家裡。圖／觀天下有線電視提供

讓小朋友寫春聯也體驗書法之美，就快要過年了，利用學期末，汐止的長安國小舉辦迎春揮毫活動，全校一到六年級學生一起寫春聯，包括吉祥如意、春、福等吉祥話語，小朋友還可以帶回去貼在家裡，也讓校園充滿過年氣氛。

雖然早就考完試，不過，小朋友還是好忙，學期末汐止的長安國小全校總動員迎春揮毫，學校準備了不同尺寸的春聯紙，讓學生們自己動手寫春聯，而今年一樣是由學校退休主任楊漢隆擔任書法指導老師，教孩子們拿毛筆寫春聯。

長安國小主任高嘒君表示，期末揮毫已經行之有年，在長安國小書法一直是學校的特色，也有很好的老師可以指導孩子，所以，利用歲末帶著全校進行春聯揮毫的活動，也讓孩子透過寫春聯，能夠在新年有新希望。

寫書法，是一項傳統國粹，過年前讓讓小朋友寫春聯也體驗書法之美，一、二年級比較簡單，大家輪流拿毛筆寫春、福，而中高年級當然難度得高一點，基本四個字、至於五、六年級則是寫對聯，好年好景好運氣、多財多福多吉利，五、六年級學生挑自己喜歡的吉祥話，揮毫迎春，小朋友說很喜歡寫書法，尤其寫春聯特別有趣，回去可以貼在自己的家門口。

春聯 汐止 書法

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