她憂小孩交到壞朋友「送去私校有用嗎」？過來人揭關鍵：躲不掉這問題

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長表示，聽到好多媽媽說正值青春期的小孩個性比較散漫，叛逆也不太受控，好奇是否送到私立學校比較好？示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名家長表示，聽到好多媽媽說正值青春期的小孩個性比較散漫，叛逆也不太受控，好奇是否送到私立學校比較好？示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

校園安全問題是許多家長非常重視的事情，普遍認為公立學校的學生素質良莠不齊，就讀私立學校相對安全。對此，有一名家長表示，聽到好多媽媽說正值青春期的小孩個性比較散漫，叛逆也不太受控，好奇是否送到私立學校比較好？貼文一出後，也引起許多過來人分享經驗。

這名網友在PTT以「為了未來發展送小孩去私立國中」為題，指出最近很多媽媽都說，小孩在國中如果交到不好的朋友很容易走歪，也認同正值青春期的小孩本來就比較叛逆，好奇若送到私立學校，在校規比較嚴格，對於課業學習也比較認真的前提下，「對小孩的未來規劃會不會比較好」？

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛回應「至少比較安全」、「不是要小孩多會讀書，是希望小孩減少遇到8+9的機會」、「現在好的私立國中，也不好進」、「我是覺得品行比課業重要啦，至於學校可以試著跟小朋友聊聊看」、「如果學費不是問題又想給小孩未來鋪好路，就是送競爭力高的學校才會有上進心」、「我親戚送小孩去私校就讀的不錯，成績都維持得很好」、「國中真的慎選，能送私立當然好」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為還是會遇到霸凌的情況，紛紛指出「私立國中很多小團體」、「霸凌問題很嚴重，你要看你家小孩的特質，再幫他選擇會好一點」、「社會上本來就有各種人，讀私校也會有讀私校的麻煩，我以前也在私校碰過8+9」、「也有優質的公立國中，所以還是看學校」。

霸凌 校園安全 私校

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