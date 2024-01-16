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弟拚學測…她憂「女家教穿太辣」偷勾引 同業：很正常吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為，找家教老師上課更能集中精神，加快學習速度。示意圖／Ingimage
不少人認為，找家教老師上課更能集中精神，加快學習速度。示意圖／Ingimage

一名女網友表示，正在準備學測的弟弟前幾個月開始上家教，但女老師總是靠弟弟很近，疑似在勾引，或是只要到外面上課，女老師就會穿得非常露，原PO擔心弟弟會不會暈船進而影響考試，因此PO網詢問眾人意見，引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，弟弟目前高三，因為想要拚醫科，所以兩、三個月前媽媽幫他找了一名國立醫學系的女老師上家教，平常兩人都是在咖啡廳上課，偶爾才會在家。

原PO表示，自己有時候會關注一下弟弟上課的狀況，意外發現女老師平均每10秒鐘撥一次頭髮，時而靠近弟弟，或是做出一些感覺想要勾引的舉動，「重點是，平常如果是在家裡上課的話，女老師會穿得比較保守（大學T＋寬褲），但如果他們在咖啡廳上課的話，她就會穿得非常露！」

原PO舉例，曾經看過女老師在天氣很冷時穿迷你短褲、露肚上衣，也有穿過一字領配迷你裙來上課，而且女老師長相算還可以，年紀也跟弟弟差不多，感覺弟弟有點暈船了，「因為每次上課完，我弟都會心神不寧一段時間，讀書都會一直恍神，他幾天後就要學測了，請問我該怎麼辦？」

對此，多數網友不以為然，紛紛表示，「是喔，國立醫科女倒追不知道考不考得上的高三生，好合理喔」、「國立醫學系女生，妳知道她的同儕都怎樣的條件嗎？要帥的有帥的，要有錢的有錢，別再幻想了」、「雖然我覺得是妳弟自己在一廂情願啦，人家根本沒意思」、「傳統惡媽媽既視感：都是妳勾引我兒子」。

也有人指出，「妳如果要說家教穿太露不好，我可以理解，跟對方溝通看看，但一上來就說人家要勾引妳弟，還這麼斬釘截鐵，就有那麼一點敝帚自珍＋自以為是的味道了」、「跟媽媽私底下說吧，如果被妳弟知道，他可能會討厭妳」。

另外也有家教老師回應，「去學生家真的就簡單、方便就好，在咖啡廳之類的上課可能真的會比較認真打扮，但既然都在外面了，我後面可能會排其他的事情或約朋友吃飯，直接穿出門很正常吧！」

學測 高中生 Dcard

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