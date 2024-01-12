獲補助 林內國中可蓋射箭場了

雲林縣林內國中有縣內第1支射箭隊，因資源匱乏，目前6名隊員只能在禮堂或草地做簡易培訓，安全堪慮，經縣府、民代爭取，體育署昨天答覆全額補助780萬元新設標準練習場；另，體育署也應允補助斗六國中的籃球與網球場、嘉興國小運動場整修經費，3案都預計年底前完工。

林內國中校長薛錦彰說，學校射箭成績不錯，且射箭運動在不受體型限制的東方人身上值得發展，兩年前成立射箭隊，並聘請專業運動教練許桓倫駐校指導，雲縣體育會本月也成立射箭委員會協助推動相關運動，家長都很期盼設立標準射箭場，提供孩子足夠練習設備與空間，有朝一日能為縣爭光。

斗六國中校長林吉城則說，校內富麗克球場14年從未整修過，全校700多名學生都在該場地上課，頻繁使用下造成地面嚴重龜裂，下雨天時地板易滑，校內活動場地也不多，運動變得棘手。

立委劉建國前天邀體育署長鄭世忠、縣府教育處到林內國中、斗六國中、嘉興國小現勘，發現校園運動場確實地板破裂、樹木竄根等情況，讓鄭當場允諾，利用特別統籌款全額補助；體育署昨指出，盡速核定補助林內國中新設場地780萬元、斗六國中3面籃球場及4面網球場整修工程1036萬元、嘉興國小運動場820萬元。