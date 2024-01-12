聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲補助 林內國中可蓋射箭場了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣林內國中的射箭隊是縣內第1個，但校內缺乏專門練習場，選手只能克難在禮堂或草地上簡易培訓。圖／林內國中提供
雲林縣林內國中的射箭隊是縣內第1個，但校內缺乏專門練習場，選手只能克難在禮堂或草地上簡易培訓。圖／林內國中提供

雲林縣林內國中有縣內第1支射箭隊，因資源匱乏，目前6名隊員只能在禮堂或草地做簡易培訓，安全堪慮，經縣府、民代爭取，體育署昨天答覆全額補助780萬元新設標準練習場；另，體育署也應允補助斗六國中的籃球與網球場、嘉興國小運動場整修經費，3案都預計年底前完工。

林內國中校長薛錦彰說，學校射箭成績不錯，且射箭運動在不受體型限制的東方人身上值得發展，兩年前成立射箭隊，並聘請專業運動教練許桓倫駐校指導，雲縣體育會本月也成立射箭委員會協助推動相關運動，家長都很期盼設立標準射箭場，提供孩子足夠練習設備與空間，有朝一日能為縣爭光。

斗六國中校長林吉城則說，校內富麗克球場14年從未整修過，全校700多名學生都在該場地上課，頻繁使用下造成地面嚴重龜裂，下雨天時地板易滑，校內活動場地也不多，運動變得棘手。

立委劉建國前天邀體育署長鄭世忠、縣府教育處到林內國中、斗六國中、嘉興國小現勘，發現校園運動場確實地板破裂、樹木竄根等情況，讓鄭當場允諾，利用特別統籌款全額補助；體育署昨指出，盡速核定補助林內國中新設場地780萬元、斗六國中3面籃球場及4面網球場整修工程1036萬元、嘉興國小運動場820萬元。

運動 體育 斗六

延伸閱讀

雲林首支射箭隊成軍2年 缺乏專業場地6學員克難受訓

2023台灣運動產業博覽會落幕 10天吸引超過16萬人次到場參觀

三大國際賽表現亮眼 體育署放眼巴黎奧運、帕運備戰 

立委盼體育署對電競協會殺雞儆猴 潘文忠：要先釐清始末

相關新聞

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

獲補助 林內國中可蓋射箭場了

雲林縣林內國中有縣內第1支射箭隊，因資源匱乏，目前6名隊員只能在禮堂或草地做簡易培訓，安全堪慮，經縣府、民代爭取，體育署...

受不了選舉造勢 彰化縣學校貼公告：謝絕競選活動靠近

2024大選最後衝刺，彰化縣部分國小苦於候選人團隊和支持者高分貝宣傳，今在校門口張貼謝絕競選活動靠近的公告。教育處表示，...

融合聖經與武俠 親子音樂劇「小羊晚點名」登國家劇院

融合聖經故事與東方武俠元素，武俠親子音樂劇「小羊晚點名」13、14日登上台北國家戲劇院。該劇由兩位武俠迷—劇、導演高天恒...

中山國小桌球隊偏鄉傳愛 義賣購買設備送美濃中壇國小

「從中山到中壇、桌球傳愛！」高雄市鼓山區中山國小桌球隊展開傳愛行動，小選手們將校慶園遊會義賣所得，全數購置發球機、練習球...

校安補破網 北市研擬班班裝求救鈴

新北市校園命案震驚全國，教育部日前邀各縣市會商補救校園防護網。北市教育局昨表示，正討論在國中小教室裝「求救鈴」的可行性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。