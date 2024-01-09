嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌喉曝 上萬網友朝聖笑：真的很恥

迎接北一女120周年校慶，悠遊卡公司與校方合作推出紀念小物「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，嗶卡時會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，兩波限量預購合計逾2萬份皆已完售，不少買家拿到實體悠遊卡後搶著開箱，高質感外觀也讓廣大網友們搶著收購，直呼「太可愛」。

一名網友開玩笑道「聽說嗶了還會唱北一女的校歌，我不敢用」，並在臉書社團「小廢物俱樂部」曬出剛拿到的實體小綠綠悠遊卡，短短兩天就吸引萬人按讚朝聖。其中，最為眾人所好奇的還是嗶卡後的「真實歌喉」，留言區有買家錄下悠遊卡唱歌影片，網友紛紛留言表示，「救郎哦！我被嚇到」、「怎麼那麼促咪（即有趣的台語諧音）」、「感謝你，聲音很復古」、「哇噻超酷的哈」。

對此，不少人分享使用心得，「夜深人靜沒有人的時候嗶，搞得有點像鬼片現場的BGM（背景音樂）」、「我只收藏還不敢用就是怕尷尬，話說自己戴上耳機就不尷尬了。自己不尷尬，尷尬的就是別人了」、「我有用啊，唱歌有點難聽…還好聲音不算太大，用手抓著它可以擋一點，捷運還好，公車上比較尷尬」；但也有網友覺得沒差，「說實在的，不知道的人，就算聽到也不會知道是北一女的校歌」、「沒關係沒有太多人知道北一女校歌」、「一小段而已，而且沒注意聽還聽不出來唱什麼」。

然而，有買家取貨後則出現意想不到的情形，明明沒有嗶卡，悠遊卡自己卻唱起歌來，「我領到那天，手機相機碰到就開始唱校歌了」、「我放在包包裡感應到手機居然唱起校歌來，差點嚇死我」、「我拿回家第一天，拿著手機要拍照也是突然被歌聲嚇到」。

對此，內行網友解釋，可能是因為感應到手機的NFC功能，若研究一下手機NFC發射的位置，只要將悠遊卡靠過去就會唱了，「用手機NFC感應就可以聽到唱歌了，真的很恥（但好好笑），一群人一起出去用比較好玩」；至於若覺得出門使用太過害羞，網友分享也可使用手機悠遊付app的查詢餘額功能，在家就能輕鬆觸發悠遊卡唱歌。