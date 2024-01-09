家長埋怨小孩有問題老師只會「通知家長」 怒罵：不是有收導師費？

學校老師有教導責任，但若遇到家長不合理的要求，老師們恐怕也難以聽從。日前有位家長抱怨，高中老師看到孩子上課睡覺、作業不寫，只會通知家長，質疑「明明就有收導師費，為什麼就只會通知家長？」貼文曝光後，原PO反遭網路批評「這是家長要管的責任吧」。

一名家長在「爆料公社」發文表示，孩子現在有染髮、上課趴睡、作業不寫的問題，但高中的學校老師只有一招處理，就是「通知家長」，他認為「家長有管教的責任，但學校老師有收導師費，已有輔導資源，為何只有一招通知家長？」

原PO指出，有次孩子在學校上課趴睡，老師就只有「通知家長」，這讓他質疑「這件事在學校發生的，為何不按校規、班規來處理？」老師竟回應「怕學生拿刀刺老師，破壞師生情感，所以學生的偏差行為都是通知家長處理」，這讓原PO不解「高中老師難道只有一招『通知家長』？」

文章曝光後，許多網友反批評原PO「公立學校導師費一個月才2000元，導師還要花自己的電話費通知家長，老師現在對學生可不能打罵，不然還會被告，已經仁義已盡了吧」、「現在的老師被打不能還手，被罵不能回嘴，教育學生嚴格一點被說管太多，哪有老師敢教育你的孩子？」、「你自己只會生，不會教小孩，怪誰？你以為導師費很多？自己的孩子領回家供養吧，省得影響其他正常的孩子，老師不是萬能的」、「家庭教育失敗，不然你要老師怎樣？你授權可以打小孩嗎？」、「這種罵不聽的要老師怎麼教？求你的小孩不要睡覺嗎？」、「你憑什麼生小孩？生了又不教，家長不用負責嗎？我相信老師絕對不會沒叫過他起床，自己小孩在家不早睡，去學校睡覺，難道要老師監督小孩在家裡睡覺嗎？家長給了導師費就是最大的？」