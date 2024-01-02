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台南小學生赤手捏爆80斤葡萄沒被罵 兒童節還可享受成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供
南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供

台南大學附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄，也剪下甜度及酸度更高適合釀酒的金香及黑后葡萄，用來釀製紅葡萄酒，接著還要製成葡萄醋，兒童節就可品嘗。

台灣每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，南大附小彩虹斑馬團隊利用元旦連假到彰化大村及二林做葡萄主題戶外教育，除了在大村認識鮮食葡萄（巨峰葡萄、蜜紅葡萄），學童也在二林剪下甜度及酸度更高適合釀酒的金香及黑后葡萄，以利後續再釀造成葡萄醋。學生在葡萄哥哥果園採摘巨峰葡萄及滋味獨特的蜜紅葡萄，更探討葡萄藤枝的處理，在吸收葡萄的知識之後，也要了解葡萄產業的永續環境議題。

踏進彰化二林的金玉湖酒莊，有到歐洲的感覺，莊主廖立興帶領學童走入葡萄園，一串串適合釀製白葡萄酒的金香葡萄瞬間吸引學童的眼球，隨後使用黑后葡萄釀製紅葡萄酒。廖立興說，釀酒一半是技術，一半是藝術，「技術是設備和觀念，藝術是在釀造的過程如何變化」。學生周品諺說，將黑后葡萄脫粒後裝入瓶中，用手捏爆的感覺太紓壓了，這是平常在家不敢做的事情，捏爆葡萄可以加速發酵，「釀酒過程太有趣、太好玩了。」

彰化大村盛產巨峰葡萄，在葡萄哥哥果園可見到結實纍纍的葡萄吊掛在藤架上，雞、鴨在鋪著米糠的地上任意走動，園主賴昇國表示，刻意在園區內養雞來吃蝸牛，再加上麻雀在葡萄藤間幫忙吃蟲，而且葡萄有套袋，就不需要施灑化學農藥。學生張維靖說，在暑假期間已針對葡萄主題進行研究，除了將市面上的各種葡萄買回家試吃評比，也將巨峰葡萄放入雞湯中料理，味道竟出乎意料的鮮甜。

學生朱宥嘉說，在葡萄園學到剪枝是有利於結出品質好的葡萄，廢棄枝條卻成了果農的煩惱，希望能找出有利於環境永續的解決辦法。

指導老師陳怡均表示，學童在金玉壺酒莊學習用黑后葡萄製作葡萄酒，並將半成品帶回家，第3天到第7天每天要開蓋翻攪，待澄清液出現要做3次換桶。期待3個月後可製成葡萄酒，接著會帶領孩子用自製的葡萄酒加入醋酸菌製成葡萄醋，也會帶孩子用葡萄酒調製料理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供
南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供
南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒，小朋友享受其中。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供
南大附小彩虹斑馬隊在元旦連假期間走訪彰化二林及大村，進行「葡萄」主題戶外教育，除了認識巨峰葡萄、蜜紅葡萄也學做葡萄酒，小朋友享受其中。圖／南大附小彩虹斑馬隊提供

葡萄酒 元旦連假 彰化

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