童年破滅！小一課本驚見「耶誕禮物是爸爸買的」 媽媽們氣炸：超沒品

每年聖誕節期間，不少的小朋友都很期待收到聖誕老公公送的禮物。不過，有家長在「小一聯盟」透露，國小一年級課本中竟提到「耶誕禮物是爸爸買的」，讓孩子對聖誕老公公的幻想破滅，引起許多家長不滿。

原PO表示，去年大兒子的班導曾對著全班說「聖誕禮物都是爸爸媽媽買的」，讓大兒子開始篤定聖誕禮物都是爸爸買的。她指出，原本小兒子仍堅信有聖誕老公公的存在，但某天竟看見小一國語課本中某段課文寫道「耶誕樹和禮物都是爸爸買的」，讓小兒子從此對聖誕老公公的幻想破滅。

貼文一出，立刻引起許多家長批評，「課文這樣超沒品誒」、「這課本真是太可惡了」、「充滿惡意的出版社」、「幹嘛這樣破壞珍貴的童心」、「還好我家小孩沒有讀到這一頁」、「小孩長大自然知道就好 ，真沒必要出這種課文」。

還有許多媽媽不滿課文為何要強調東西是「爸爸買的」，「覺得好好笑～不過『爸爸』改『家人』真的會比較好」、「真是過分！不能是媽媽買的嗎？」、「這課文也太扯了，而且單親的呢？隔代的呢？現在很多聖誕禮物也是媽媽精挑細選的啊」。