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哥倫比亞咖啡師到校辦工作坊 家齊高中學生學外語及咖啡專業

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中圖書館今天下午邀請哥倫比亞咖啡師白凝宇(Maria)，到校辦理咖啡工作坊，引領學生探索咖啡杯測的奧妙。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中圖書館今天下午邀請哥倫比亞咖啡師白凝宇(Maria)，到校辦理咖啡工作坊，引領學生探索咖啡杯測的奧妙。記者鄭惠仁／攝影

台南市國立家齊高中圖書館今天下午邀請哥倫比亞咖啡師白凝宇（Maria）到校辦理咖啡工作坊，引導餐飲科三年級的學生辨識咖啡豆、演練杯測技巧，品測咖啡的乾香氣、濕香氣、酸度、風味、醇厚度、餘韻等，全程以英文進行，增強學生英文溝通力，更鼓勵學生未來挑戰取得國際證照。

餐飲科老師林玟珠表示，近來精品咖啡掀起風潮，從生豆到一杯成品，得經尋豆師、烘豆師、咖啡師、杯測師等職人共同的努力。杯測是相當專門的技藝，在工作坊前，已先與外籍講師白凝宇進行沙盤推演，並製作中英對照簡報，期能讓餐飲科學生跨越語言藩籬，探索咖啡杯測的奧妙。

白凝宇示，咖啡是哥倫比亞的國民飲料，哥國自產的咖啡豆常獲世界頂級咖啡師指定使用；由於哥倫比亞禁止輸入海外咖啡豆，所有當地咖啡店都須使用國產豆。白凝宇請校方準備連鎖咖啡店的咖啡豆，讓學生在品測的歷程，練習比對與精品咖啡豆的差異。

參與杯測演練的學生說，校外的咖啡師培訓課程相當昂貴，能夠在校內現場觀摩咖啡師的手法，並實際演練，還可了解杯測相關的專業英文術語，不僅開拓國際視野，也提升飲調專業，獲益良多。

台南市家齊高中圖書館今天下午邀請哥倫比亞咖啡師白凝宇(Maria)，到校辦理咖啡工作坊，引領學生探索咖啡杯測的奧妙。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中圖書館今天下午邀請哥倫比亞咖啡師白凝宇(Maria)，到校辦理咖啡工作坊，引領學生探索咖啡杯測的奧妙。記者鄭惠仁／攝影

咖啡 哥倫比亞 英文

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