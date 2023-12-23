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台南新化高中胡裕仁教師團隊 獲頒「未來教育台灣100」獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾修習「校園實境解謎設計課程」的學生郭宇洋獲邀上台發表。圖／校方提供
曾修習「校園實境解謎設計課程」的學生郭宇洋獲邀上台發表。圖／校方提供

台南市新化高中教師胡裕仁以「胡裕仁的PBL（專題式學習）課」，與教師蔡淑錚、莊蕙瑄、楊雅玲、李紀箴組成跨科團隊以「新化高中校園實境解謎設計社群」，自310件教學專案參賽作品脫穎而出，昨天獲頒「未來教育台灣100」獎。

胡裕仁說，這門課程巧妙融合STEAM（科學、科技工程、藝術、數學），近10年輔導的學生已研發超過20件專利，國內外比賽獲獎逾100次，更引領學生獲得台灣Intel、旺宏、宏基、聯發科、康寧、台灣三星電子等多家科技公司及教育部，縣市教育局的獎勵與補助，相關活動累積金額超過300萬元。他說，未來教育的核心是革新教學、啟發學生創意與實踐能力，將繼續為學生打造更多發展機會。

蔡淑錚說，「校園實境解謎設計社群」團隊這次的主題是有感教育，結合AR、MR等科技，透過手機App功能設計解謎遊戲，讓手機對學生而言不再只是用來玩遊戲，而是運用在更正向的用途。

校方表示，學生郭宇洋獲邀上台發表學習心得，台風穩健有條有理陳述，獲得好評，他是「未來教育台灣100」舉辦4屆以來第一個上台發表的學生。教師莊蕙瑄說，很開心看到學生勇敢上台分享，讓設計的課程能被更多人看見，真的很感動。

校長劉瑞圓表示，感謝師長們長期投入課程，在教學創新上持續耕耘，獲獎實至名歸。他們的專業、熱忱及成功經驗不僅為教育注入新活力，更能激勵學生學習動機。

「新化高中校園實境解謎設計社群」由教師蔡淑錚(右二)代表領獎。圖／校方提供
「新化高中校園實境解謎設計社群」由教師蔡淑錚(右二)代表領獎。圖／校方提供
「新化高中校園實境解謎設計社群」由教師蔡淑錚代表領獎。圖／校方提供
「新化高中校園實境解謎設計社群」由教師蔡淑錚代表領獎。圖／校方提供
新化高中教師胡裕仁以「胡裕仁的PBL課」獲獎。圖／校方提供
新化高中教師胡裕仁以「胡裕仁的PBL課」獲獎。圖／校方提供

教師 教育部 團隊

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