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聖誕送暖邁入第10年 青山國中小學子愛心鞋盒贈家扶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的青山國中小再度募集鞋盒，將裝有文具、娃娃等驚喜的禮物，送到汐止的家扶中心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的青山國中小再度募集鞋盒，將裝有文具、娃娃等驚喜的禮物，送到汐止的家扶中心。 圖／觀天下有線電視提供

聖誕節前夕，汐止區的青山國中小再度募集鞋盒，將裝有文具、娃娃等驚喜的禮物，今(22)日送到汐止的家扶中心，聖誕鞋盒傳愛活動，邁入第10年，今年還準備了白米、罐頭及雨衣等物資，生活化的禮物，更貼近受扶助家庭的需求，也讓冬至這一天，多了暖暖的愛心

青山國中小校長王如杏表示，青山今年第10年跟家扶攜手合作，暖冬送關懷，整合了親師生的共識跟資源，轉化成課程跟教學，透過一個月的時間一起籌畫，今天就把學校的愛心送到家扶中心，希望在重視兒童權利的當下，希望整個社區裡的每一個兒童都能夠受到照顧，感受到滿滿的愛。青山只是拋磚引玉，希望所有在地社區的居民，有能力有心力一起來扶助跟支持家扶中心，讓家扶能關照更多需要關懷的家庭跟兒童。

希望讓每個弱勢孩童都能夠在聖誕節前收到來自青山國中小滿滿的愛心，家長會舉辦募集鞋盒，在國中、國小準備的鞋盒裡頭，有文具、玩偶等禮物，今年還特別打聽了家扶中心受扶助家庭最需要什麼，所以，除了鞋盒，還有白米、雨衣、麥片等等，學生盡自己所能，希望能夠幫助需要的人。

青山國中小家長會長涂章明說，感謝學校，還有家扶提供這個舞台，這愛的循環一直持續下去，幫助弱勢家庭有飽餐的一頓，而青山的學生們也能學習付出愛與關懷。

基隆家扶中心主任陳美君指出，非常謝謝青山的孩子們一起來參與，今天看到青山國中小送來的鞋盒及物資真的很開心，因為很貼近生活需求，而學生在透過整理這些物資或是募集的時候，會想到自己吃一口，弱勢孩子也能吃一口，謝謝青山小朋友、老師，因為他們的堅持，這10年讓家扶的孩子多了一份的溫暖。

家扶中心 愛心 汐止

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