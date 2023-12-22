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汐止長安國小聖誕趴 幼兒園孩童開心走秀

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長安國小幼兒園聖誕走秀趴，小朋友們打扮成聖誕老公公或是公主、麋鹿、聖誕樹等造型登場，快樂過聖誕，場面好熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長安國小幼兒園聖誕走秀趴，小朋友們打扮成聖誕老公公或是公主、麋鹿、聖誕樹等造型登場，快樂過聖誕，場面好熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就是聖誕節汐止區的長安國小也安排了一系列的慶祝活動，今(22)日是幼兒園的聖誕走秀趴，小朋友們打扮成聖誕老公公或是公主、麋鹿、聖誕樹等造型登場，快樂過聖誕，場面好熱鬧。

長安國小校長包志強表示，長安國小在這次的聖誕節，不論是國小或是幼兒園都舉辦聖誕節相關活動，今天是幼兒園的聖誕走秀趴，透過活動除了祝福孩子以外，也請家長一起參與，一起為孩子裝扮，讓小朋友有機會可以彼此分享，看不同的服裝裝扮，還有一起共餐，享受聖誕祝福。

長安國小幼兒園5個班130多位的小朋友通通出動，每位都上台走秀，可愛又活潑，當天，長安里長也到現場同樂，而除了走秀，孩子們也跳舞，以及說聖誕故事，歡慶聖誕節。

長安里長楊清風說，聖誕節就快到了，長安國小附屬幼兒園有五個班級提早慶祝聖誕節，今天來看孩子們，大家都很開心，在家長老師精心打扮下，小朋友都非常活潑非常可愛。

聖誕節 幼兒園 汐止

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