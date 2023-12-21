怕變啃老族！高中老師憂「學生躺平怎麼辦？」 網冷回：記得幫忙蓋被子

物價上漲與低薪，讓許多年輕人開始當起「躺平族」，意旨無欲無求，只想從事能溫飽的工作，不願再向上進取。不過，躺平族也開始出現在校園中，近日有一名高中老師在「匿名公社」透露，班上某些學生的學習態度不佳，讓他感到非常無力，焦慮直喊「我該如何幫助？」

身為高中老師的原PO表示，班上部分學生經常功課不交、上課睡覺，甚至難以叫醒，晚上則因沉迷電玩，作息不正常，而這群學生的家長有些是因為管不動，另一部分是不敢管，使孩子學習態度有如躺平族。他坦言，自己很擔心這群孩子在未來變成啃老族，十分猶豫是否選擇放生。

原PO說明，看著學生們拿著父母辛苦賺來的錢到學校擺爛，自己就會感到既生氣又無力。他透露，自己並不奢求每位同學能多用功，但仍希望大家至少能準時到校、交作業，焦慮直喊「急求建議！班上學生躺平中，我該如何幫助？」盼獲得過來人的建議，改善學生情況。

貼文曝光，許多人開玩笑表示記得幫該群學生蓋被子，「幫他拿棉被枕頭啊」、「幫他蓋棉被，不要讓他感冒生病」、「躺平的話，身為老師就關心一下，幫他蓋個棉被就好」、「幫他蓋被子啊，上傳到班上群組，請家長認領」。

部分網友則建議原PO將教學熱情留給願意學習的同學，「把熱情給願意學習的孩子，畢竟人各有志…不是每個人都想讀好書，當學霸」、「不吵不鬧事，就不錯了」、「這年頭如果父母都已經管不動了，老師最多講個兩次，沒聽進去就放棄吧！」、「人生是他自己的」。