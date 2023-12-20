淡水鄧公國小聖誕點燈 捕夢網好話牆營造三好校園

為了讓學童一起體驗過聖誕節及新年的氣氛，在新北市淡水區鄧公國小舉辦「說好話點燈祈福」活動，除了全校共同完成「說好話聖誕牆」，各班也完成「捕夢網」有著祈求平安，帶來好運涵意，能驅逐夢魘，留住好夢，呈現溫馨感恩又多元的三好校園。

鄧公國小英文教師在課堂中融入節慶教學，教導學生吟唱聖誕歌曲，並在活動中帶領全校和鄧公兒童樂隊共同合唱聖誕組曲，感恩今年的各項協助，祈福來年的平安健康。學校達人秀的優選隊伍，也在此次共襄盛舉，展現自信的表演，讓全校沈浸在好品德的歡樂中。

為了營造有利品德發展與溫馨關懷的學習環境，落實品德教育於日常生活中，也配合聖誕感恩活動，全校共同完成「說好話聖誕牆」，透過「好話甜甜圈」隨時說好話，展現對好品德的讚揚。

校長顏顯權表示，鄧公國小在跨域合作的教學上，為了讓孩子們的學習更具生活情境，老師們熱衷於討論課程合作與教學，希望孩子們成為具有素養且能解決問題的未來公民。