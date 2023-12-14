影／日金獎管樂隊波浪擺動氣勢驚人 嘉義國際管樂節贏得喝采
2023嘉義市第31屆國際管樂節明天登場，2支榮獲今年日本行進管樂大賽金獎的「習志野高校吹奏樂團」、「瀧川第二高校吹奏樂部」，上午在市府廣場封街演出宣傳，身穿紅、藍制服管樂隊，隊形活潑多變，整齊劃一，波浪狀肢體擺動，吹奏動人音樂浪潮，譜出美妙獨嘉樂章，贏得觀眾掌聲，市長黃敏惠起身雙手比「讚」喝采。
國際管樂節明起到明年元旦，邀請芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等5國、13團及3位國際大師共襄盛舉，再創歷史新高。其中有勇奪日本大賽金獎的4支超強管樂團隊，含金量十足，將與台灣各地優秀隊伍激發動人音樂浪潮。
日本行進管樂大賽金獎：習志野高校吹奏樂團、瀧川第二高校吹奏樂部演出，市長黃敏惠率市府團隊、議員、里長搶先觀賞，瀧川高校連6年奪金，與習志野高校吹奏樂團隊形活潑多變，以百人編制磅礡登場，氣勢驚人，掌聲不斷。瀧川第二高校吹奏樂部來自日本近畿神戶市，動作整齊劃一充滿力道美感，魅力讓觀眾忍不住跟著搖擺！
黃敏惠說，今年國際團隊含金量高，國內90支優秀管樂團共襄盛舉，包括獲得全國音樂比賽佳績嘉北國小、博愛國小、北興國中、南興國中，獲世界盃行進樂隊大賽佳績建國中學、北一女中與景美女中，精彩可期！ 不必出國就可看到國際知名管樂隊演出 ，歡迎家長帶孩子聆賞。
文化局長盧怡君說，周末管樂踩街共53支隊伍，包括6支日本優秀管樂團，晚會有6支日本全國比賽金獎管樂團隊，5支台灣優秀隊伍賣力演出！周日下午3點由日本行進大賽金獎「魔幻青鷹」大洗高等學校在體育場，帶來「嘉管30+1獨嘉表演 」專場演出。
管樂節18天超過70場管樂饗宴，分別在音樂廳、中正公園、文化公園及社區、旅宿、商場等演出，「踩街嘉年華」周六下午2點中央噴水圓環封街登場，晚間5點半體育場晚會。活動資訊可上嘉市文化局官網或2023嘉義市國際管樂節官網查詢。
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