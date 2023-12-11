兒子生日趴「同學全缺席」失落躲房間大哭 網揭問題恐出在這

一名家長發文表示，兒子辦生日派對，邀請六個平時關係要好的同學，明明之前大家都說會到，結果最後卻全部缺席，讓兒子失望到躲在房間大哭，原PO也心疼不知怎麼安慰。對此，網友也紛紛表示，關鍵很有可能是出在「沒跟其他家長溝通好」。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文指出，兒子12歲生日到，因為也是小學最後一個生日，所以約好同學到家中慶生，明明先前已經跟六個同學確認過了，也有告知家長，所以炸雞、披薩、蛋糕都先訂好，沒想到當天，除了一人說發燒不能到之外，其他人全都無故缺席，甚至已讀群組訊息。

「兒子本來以為是同學給的驚喜，結果等到最後都沒人參加，心情大受影響，我們只好草草的吃晚餐、吹蠟燭吃蛋糕…」原PO心疼表示，後來兒子躲在房間大哭，最後也只有一個同學傳一句「生日快樂」就沒了。兒子還問原PO，難道平常大家都很好，其實自己人緣很差嗎？

原PO也詢問網友意見，這種情況下，家長應該給孩子什麼安慰？「第一次遇到，孩子也說明天不知道怎麼面對同學」。

對此，底下留言紛紛表示，「沒理由缺席，就當拒絕往來戶吧」、「看來在學校就已經被排擠了」、「除了發燒的同學，其他一律黑名單都別來往」、「我也有遇過，小時候約朋友到家烤鮮蚵，每個都說好，當天準備5～10斤，結果沒人來，後來得知是都跑去另一個同學家烤肉，從此我就不揪人了」。

也有人認為，關鍵出在家長之間的溝通，「有時候不是小朋友不來，是家長不給來，我會這樣安慰」、「這個年紀，我是媽媽會再跟家長們一一確認耶，需不需要接送？家長幾位會陪同來？確認餐點和活動內容等很多細節，不是『告知』而已，讓小孩自己約，變數太大了」、「我家上次被約去動漫展，也是說好幾個家長同意會去，結果只有我們自己有帶小孩去，孩子到校一問，其他同學根本沒跟家長說，都只是愛面子，隨口說家長同意會去」。