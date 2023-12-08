台南志開實小新校舍有眷村特色

台南不少學校校舍老舊，1948年創校的志開實驗小學，南棟校舍經鑑定耐震能力不足，經斥資7800多萬、2年多重建，市長黃偉哲昨天啟用。南市教育局表示，經專業技師評估，還有5校、7棟校舍須重建，另13校、13棟校舍須耐震補強，都會在明年發包。

志開實小新校舍包含班級教室、行政辦公室等18間，納入周邊水交社文化園區元素，建築體採用米黃、橘及灰色系，更在新校舍中廊樓梯外設置兩架飛機，彰顯曾為空軍眷村特色。

黃偉哲說，讓學校「華麗轉身」；校長王念湘指出，新校舍中廊空心磚特別請所有學生彩繪，再讓工程人員黏貼上去，有許多連結。

2021年5月拆除重建校舍、歷時800多天，6年級學生李冠謙說，重建期間搬到北棟校舍上課，要去球場上體育課，往往都要繞一大圈，現在沒了困擾，新校舍非常舒適，上課時會比較專心。6年級導師陳菁文認為，先前空間不足，導師們沒有另外的辦公空間，只能在班級內辦公，現則有專門辦公室能使用。

教育局指出，申請教育部「112至114年度國民中小學老舊校舍整建計畫」，共有志開實小北棟校舍，月津國小、中營國小、中山國中各1棟及安業國小3棟須重建，目前已完成規畫設計。