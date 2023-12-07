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拓展國際視野！竹北高中與日本學校簽訂姊妹校MOU

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北高中師生於12月3日至8日到日本進行國際教育旅行，與日本櫪木縣佐野高校簽定姊妹校MOU。圖／竹北高中提供
新竹縣竹北高中師生於12月3日至8日到日本進行國際教育旅行，與日本櫪木縣佐野高校簽定姊妹校MOU。圖／竹北高中提供

新竹縣竹北高中師生於12月3日至8日到日本進行國際教育旅行，與日本櫪木縣佐野高校簽定姊妹校MOU，這是繼與加拿大布萊斯學院簽署MOU推動國際交流與臺加雙聯學制，又把竹北高中學子學習版圖拓展到日本櫪木縣佐野高校，未來將持續辦理兩校交流，讓學生更深了解日本語言、文化和歷史。

竹北高中表示，兩校學生在相見歡之前，已進行過兩次的線上會議交流，學生們使用英文，以各種形式互相交流高中生的一日生活，雙方學生在日本相見歡時，互贈伴手禮場面非常熱絡。

竹北高中家長會長朱曉傑表示，家長會全力支援此次日本教育交流活動，讓學生打開國際視野，踏出邁向世界的一步；校長陳瑞榮更精心創作藏頭詩，分別由書法家羅際鴻與趙世雄撰寫不同版本的書法，一幅贈與佐野高校，一幅留存竹北高中，作為兩校簽訂姊妹校的見證。

本次國際教育旅行共有30位學生參與，學生表示，到佐野高校參訪時，對日本文化的周到禮儀印象深刻，跟線上認識的學伴實體交流，期待又興奮。有的同學則念念不忘日本農家住宿的一晚，能夠深度認識日本家庭生活樣貌，也受到熱誠的招待並吃到道地日本家常料理。

竹北高中表示，旅程結束將是新的開始，會持續辦理兩校交流，未來同學將有更深入瞭解日本語言、文化和歷史的管道。

竹北高中說明，此次日本國際教育交流，延續竹北高中的雙語教學、國際化教育，繼與加拿大布萊斯學院簽署MOU推動國際交流與臺加雙聯學制，又把竹北高中學子學習版圖拓展到日本櫪木縣佐野高校，自校訂必修課程「從小溪畔看大世界」出發到日本國際教育旅行，除了拓展溪畔子弟的國際視野，也將促發同學更多機會和可能。

竹北高中學子學習版圖拓展到日本櫪木縣佐野高校，未來將持續辦理兩校交流，讓學生更深了解日本語言、文化和歷史。圖／竹北高中提供
竹北高中學子學習版圖拓展到日本櫪木縣佐野高校，未來將持續辦理兩校交流，讓學生更深了解日本語言、文化和歷史。圖／竹北高中提供
校長陳瑞榮精心創作藏頭詩，分別由書法家羅際鴻先生與趙世雄老師撰寫不同版本之書法，一幅贈與佐野高校，一幅留存竹北高中，作為兩校簽訂姊妹校的見證。圖／竹北高中提供
校長陳瑞榮精心創作藏頭詩，分別由書法家羅際鴻先生與趙世雄老師撰寫不同版本之書法，一幅贈與佐野高校，一幅留存竹北高中，作為兩校簽訂姊妹校的見證。圖／竹北高中提供

日本 高校 語言

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