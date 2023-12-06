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沒錢別生小孩？家長怨寒假上安親班「2周噴近萬」 網指便宜：但補習沒必要

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家有兩寶的網友分享，自己查看了寒假安親班的費用，但價格讓他忍不住懷疑「是否為正常行情」，更直呼「沒錢不要生小孩」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位家有兩寶的網友分享，自己查看了寒假安親班的費用，但價格讓他忍不住懷疑「是否為正常行情」，更直呼「沒錢不要生小孩」。情境示意圖。圖／Ingimage

寒假將近，不少雙薪家庭的家長會在這段假期將孩子送往安親班。近日一位網友分享，自己查看了寒假安親班的費用，但價格讓他忍不住懷疑「是否為正常行情」，更直呼「沒錢不要生小孩」。貼文一出引起熱議，不少過來人揭露隱形費用，表示「安親班已經CP值很高」，也有人回應：「小孩可以生，但是有些補習沒必要浪費錢罷了」。

一位家長在臉書社團「匿名公社」上發文，怨嘆的表示「現在的安親班怎麼越來越貴」，原PO指出，自己查看了寒假安親班的費用，沒想到14天就要繳8500元，讓他忍不住懷疑「這是正常的行情嗎」。身為兩寶家長的他，若要將兩個孩子都送進安親班，算一算也得噴掉17000元，價碼讓原PO直呼「真的沒錢不要生小孩」。

貼文曝光後掀起討論，同為家長的網友紛紛列出安親班的活動，表示8500元的費用已經算「CP值高」，「包吃包睡一天600便宜啊」、「14天一天算8小時8500，一小時不到80塊，不貴啊」、「可是轉個念，安親的寒假是從早上到下午，有餐點可以吃，有活動又有學習，便宜了啦」、「顧整天的還要安排課程餐點，雖然覺得負擔，但收費也不是太離譜」。

更有過來人舉例，孩子「愈大愈花錢」，「安親班已經是CP值很高的，有的營隊五天就要8-9千了」、「別唉了，高中科系探索營隊一人五天就兩萬，幼兒園安親班已經很佛心了」、「殘酷的事實：長越大花越多，到了高中補習一堂課700」、「再大一點科學營等各種營隊活動，三五天一期基本都3000～5000起跳，那才是真貴」、「整句話重點就是後面那句…要生小孩一定要經濟穩定，不然只是害了小孩而已」。

不過也有網友提到，寒假天數不長，不一定要讓孩子泡在安親班，可以適度讓家裡的寶貝放鬆，「懷念我們那種放牛吃草的日子能活的好好的，偏偏這年頭孩子不補習不送安親班穩死穩輸在起點」、「可以不用上，畢竟寒假才20多天、讓小朋友放鬆放鬆」、「小孩可以生，但是有些補習沒必要浪費錢罷了」、「幹嘛非得讓孩子去那14天的安親班？多去那14天以後長大就會當台積電工程師？多給孩子一些童年吧」、「為什麼不退掉安親班呢？送去娘家給外公外婆或阿公阿嬤照顧不就好了？ 學那些才藝有屁用嗎？長大了還不是一樣要變成『輪班星人』？」

安親班 寒假 補習

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