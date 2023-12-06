屏縣大同高中、光春國中展出「線條之語」速寫藝術展現

屏東縣大同高中美術班、光春國中美術班，共同舉辦速寫藝術課程，帶領學生們實際走訪潮州鎮建基老街寫生，即日起到12月28日，在光春國中禮堂展出學生們成果「線條之語」，透過豐富多樣線條表現，賦予速寫更加生動且富有情感層次，參與學生們說，豐富創作方式，激發藝術創作更多嘗試。

速寫藝術課程今年11月中旬舉行，邀請旅繪專家邱文櫻、藝術家余思瑩（阿力老師）、以及嘉義速寫高手侯昆金擔任老師，課程分三階段，向大師學習、完成作品、展覽作品，速寫藝術課程作品共展出50多學生創作。

大同高中11年級郭品瑮說，第一次戶外速寫，最困難的地方是描繪現場的人，人會一直走動，變換動作，要像相機一樣捕捉一瞬間動作，是一大挑戰。

大同高中10年級李苡齊說，從速寫課程發現，繪畫的工具有很多種，不是一定要用鉛筆，植物的根莖葉也可以用來繪畫，畫出來線條也較隨意輕鬆，讓整體的畫面更有寫意的風格。繪圖不侷限室內，適時到外面看看也能幫助自己學到更多。