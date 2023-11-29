竹北就學逆勢成長！ 六家高中114年增36間新教室

全台面臨少子化，各縣市學校大都面臨減班危機，竹北逆勢成長，因鄰近高鐵及縣政特區，人口不減反增，目前突破21萬人，為讓新竹國中畢業生就近入學，並考量竹北區的教育資源需求，新竹縣府增建六家高中南棟校舍，今天舉行動土典禮，預計114年8月完工，將設置圖書館與36間教室。

新竹縣長楊文科今天主持六家高中南棟校舍拆除重建工程動土典禮，教育部政務次長林明裕及教育部國教署專委易秀枝蒞臨參與，楊文科表示，新竹縣教育經費已佔總預算的43%，可說是縣府施政的重中之重。因應竹北人口激增，學校擴建和新建，皆在規畫並進行中，特別是高中量體。這次六家高中南棟校舍拆建工程，感謝教育部的支持。

教育局局長楊郡慈表示，南棟校舍工程總經費為2.7億元，工程預計12月開工，於114年8月完工，未來將於一樓設置圖書館，二樓以上設置行政辦公室、專科教室及普通教室，共36間教室。

六家高中預計在114學年增加3班，隔年增5班，未來一個年級將增加到17班。六家高中校長江月媚表示，這段施工期間，會做好防護和圍籬，每兩周開工程管理會議來做修正。新校舍興建完成後，將有效解決學生學習空間不足的問題，六家高中多年來致力於打造雙語環境，設立雙語實驗班，近年發現地區需求以AI科技智慧、生醫等為主，未來將成立第二個生醫實驗班。