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崇文國中農園社學生組裝機器人 翻轉農業刻板印象

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，學生們DIY組裝不插電機器人，翻轉對農業刻板印象，認識智慧、精緻農業。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，學生們DIY組裝不插電機器人，翻轉對農業刻板印象，認識智慧、精緻農業。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，讓學生認識農業發展，像是DIY組裝不插電機器人，翻轉對農業刻板印象，認識智慧、精緻農業。

走進農園社課堂，屏科大教授、研究生們，帶領學生們組裝不插電機器人，學生們心想，為什麼農園社，也要組裝機器人，瞭解農業科技發展與應用。

屏科大農園生產系助理教授鍾興穎說，組裝機器人將程式燒錄其中，有兩個控制系統，光敏電阻開關感測器控制，與紅外線感應，看似玩具的機器人，透過控式系統頭手轉動，未來可應用在智慧農業省工機械，開啟學生們對農業應用的不同想像，埋下種子。

崇文國中七年級學生林謙柔說，家裡務農種鳳梨，她很喜歡花，參加農園社改變她對農業想像，可以結合智慧科技。

八年級學生温撒母耳說，上下學都會看到路邊果樹，對農業有興趣，參加農園社原以為農業就是種花、果樹等，但讓他印象最深刻是組裝機器人，組很久才組起來，還蠻好玩，透過機器人結合智慧農業，改變對農業傳統印象。

崇文國中校長黃彗瑄說，學校社團共有六個籃球社、管樂社、閱讀社、桌遊社、數位多媒體社。這學期新開辦農園社，與屏科大合作，台塑集團贊助。

黃彗瑄說，內埔鄉是農業鄉鎮，孩子們生活環境與農業息息相關，「與生活連結的課程會讓學生們最有感」透過課程讓孩子們打開農業視野，農業不是只有下田耕作，更可以融入智慧、科技，之後課程會帶學生們到屏科大植物工廠參觀、多肉組盆操作、水苔球體驗。

屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，DIY組裝不插電機器人，翻轉對農業刻板印象。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，DIY組裝不插電機器人，翻轉對農業刻板印象。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，學生們組裝機器人。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，學生們組裝機器人。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，認識農業發展。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中這學期成立新社團「農園社」，學校與屏東科技大學農園生產系、生物機電系合作，在大學老師帶領下，設計多元主題課程，認識農業發展。記者劉星君／攝影

屏科大 屏東縣 鳳梨

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