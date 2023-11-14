家事競賽家齊高中奪金 連掄服裝設計、製作團體組冠軍

家齊高中流行服飾科參加全國家事類科技藝競賽，4名參賽選手在老師盧雪梅的用心指導下，戰果豐碩，不僅連掄「服裝製作組」與「服裝設計」團體組冠軍，個人成績更是亮眼。蕭婷安奪「服裝設計組」金手獎第1名、李翊涵獲「服裝設計組」優勝第8名；「服裝製作組」林晏安、王芷琄分獲金手獎第2、3名。

榮獲服裝設計組第1名的蕭婷安表示，拿到題目時相當緊張，要在4小時內完成打版與製作，又要應題目要求完成斜口袋與長裙的剪接變化，呈現年輕活潑的校園風格，是很艱鉅的任務，更擔心布料不足。盧雪梅表示，設計組不僅考驗選手的技術與創新，更要穩定心神與維持操作的步調，學生的優異表現引以為榮。

在服裝製作組分別拿下第2、3名的林晏安、王芷琄說，因平時和假日大部分時間都拚命投入練習，與班上好友漸感疏離，加上參賽壓力大，賽前1周，瀕臨崩潰邊緣，幸老師盧雪梅的細心叮嚀、耐心指導及導師呂覲芬和學科老師的暖心陪伴與鼓勵，付出的努力，終於換得金手獎的肯定。

家齊高中校長陳韻如表示，演練培訓與現場參賽考驗著4名選手的毅力與對夢想的堅持，要在緊迫的賽程中完成作品，並在全國各校菁英選手中脫穎而出，相當不容易，為得獎學生感到驕傲。