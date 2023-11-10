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公益回饋好歡樂 紅樹林有線包場邀天生國小學童看電影

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林有線電視在淡水禮萊廣場國賓影城舉辦紅樹林親子公益電影院包場活動，淡水天生國小五年級共160名師生共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視在淡水禮萊廣場國賓影城舉辦紅樹林親子公益電影院包場活動，淡水天生國小五年級共160名師生共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

為了回饋地方，關懷在地國小學童，在地企業紅樹林有線電視，今(10)日在淡水禮萊廣場國賓影城舉辦紅樹林親子公益電影院包場活動，這次邀請到淡水天生國小五年級共160名師生共襄盛舉，紅樹林有線電視每年對於公益活動不遺於力，希望能夠帶給孩子們歡樂。

這次包場電影院不僅是讓孩子可以開心的看電影，而且還讓學童票選自己心目中想看的電影，最後由大家選出日本動畫家宮崎駿，最新的電影「蒼鷺與少年」，更是每位小朋友所期待的下午時光，另外新北市議員陳家琪也出席參與並且讚助每位小朋友一人一包在地小零嘴，北海鱈魚香絲，更是讓孩子收獲滿滿。

天生國小校長李畇龍表示，這次非常感謝在地企業紅樹林有線電視的邀請，活動在事前宣導時，五年級的小朋友都很開心也非常期待能夠來看電影，許多孩童可說是第一次踏進這一座電影院，也是非常新鮮的體驗，而在門口也準備許多的爆米花與飲料，加上市議員的鱈魚香絲，讓孩童雙手都滿出來了，期盼藉由這次活動能夠帶給學童渡過一個愉快的下午，迎接週未假期

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，身為在地企業，過去每年對於公益活動不遺於力，這次首度包下整個電影院時段，邀請孩子來看熱門宮崎駿動畫最新電影，要讓孩子們歡樂不斷。

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