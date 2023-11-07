守護三芝國小通學路 紅樹有線電視捐購導護設備

為了守護學童的安全通學路，深根淡水、北海岸的有線電視業者紅樹林有線電視在市議員陳偉杰的媒合下，將資源送到三芝國小，希望透過為導護志工的設備添購，讓三芝國小學童的通學路更安全，而導護志工在執勤工作時更得心應手、事半功倍。

三芝國小校長許文勇表示，感謝議員以及在地企業紅樹林有線電視看見導護志工的需求，讓默默為學生守護安全而付出的志工團隊們感受到滿滿的溫暖，而紅樹林有線電視捐贈的款項將會應用在添購與升級導護設備，期待能夠讓學生通學的道路更安全有保障。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌指出，學生的教育資源一直以來都是紅樹林有線電視所重視的議題，而通學路的安全守護也不例外，這次將經費挹注到導護志工的設備上，就是希望不只是校園內的安全，校園周邊的安全也要來推動守護，也感謝導護志工們不辭辛勞每天到崗位站導護，讓學生上下學好安全、家長好安心。

紅樹林有線電視帶來了兩萬元的大支票要捐贈給三芝國小導護志工，而捐贈的現場邀請到長期為三芝國小服務的導護志工媽媽來接受捐增，紅樹林有線電視也期待，透過導護資源、設備的挹注，能夠讓志工們執行導護工作更順手，讓學童通學路更安全。

市議員陳偉杰說，期待透過在地企業的資源挹注，能夠補足偏鄉校園資源的不足，也期待在在地企業的帶動之下能夠有更多企業、團體一起來關注偏鄉教育資源，不只是讓學生的通學路更安全，也讓學生的學習更有效率。