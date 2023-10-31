高「麗」菜不讀4聲！家教自嘆中文爛 苦手驚曝：秘魯也不唸「ㄇㄧˋ」
許多詞語的讀音，可能都與你印象中的有所不同。一名擔任家教的網友在Dcard發文分享，最近適逢月考，在幫學生複習國文時，意外得知高麗菜的「麗」不唸「ㄌㄧˋ」，讓她驚訝直呼「才知道我的中文有多爛」。
「真的沒印象小時候有被糾正過」，原PO還原事發經過，當時學生正在複習注音，遇到高麗菜一詞時，學生先是填了「高『ㄌㄧˊ』菜」，讓她問道「嗯，是二聲『ㄌㄧˊ』嗎」？事後去查才發現，真的唸作「高『ㄌㄧˊ』菜」，甚至在原PO還沒出生時，就讀作「高『ㄌㄧˊ』菜」。
原PO指出，就像「骰子」一般都不會講「『ㄊㄡˊ』子」，感覺有很多字都是想不到的讀音。對此，網友們也紛紛舉例，「南無阿彌『ㄋㄚˊ ㄇㄛˊ ㄜ ㄇㄧˊ』；蛤蜊『ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ』」、「還有秘魯唸『ㄅㄧˋ』啊啊啊」。
經查教育部重編國語辭典，高麗菜注音確實讀作「ㄍㄠ ㄌㄧˊ ㄘㄞˋ」，秘魯則是唸作「ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ」。面對正確讀音與日常唸法有落差，也讓網友不禁感嘆，「所以才覺得學這些真的很白癡」、「是教育部的中文不符日常使用」、「長大才發現這些其實不重要」。
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