解決入學需求 竹縣2高中蓋新校舍 估增15班

大新竹因竹科人口屢創新高，為因應高中入學需求急遽增加，新竹縣政府規畫六家、湖口兩所縣立高中校舍空間爭取增班，預計3年後共增15班。

六家高中新建南棟校舍工程本月26日順利決標、下月將動工，預計2025年8月完工，可增9班，湖口高中2025年校舍完工，可增6班。

新竹縣長楊文科指出，六家高中可招收竹苗區學生，因應108課綱實施並提供更優質的就學環境，縣府和教育部共挹注2.7億元，拆除南棟老舊的2層樓12間教室，規畫新建一座4層樓、共36間現代化教室的教學大樓。

六家高中校長江月媚說，未來新南棟校舍的1樓將設置圖書館，2樓以上規畫行政辦公室、專科教室及普通教室；啟用後將提升增班量能，提供學生更多元的自主學習教室、多元選修教室和社團教室，有效解決現況學生學習空間不足的問題。

目前六家高中的高中部，每個年級有7班，共21班，南棟校舍工程完成後，預計近3年內高中部將增加至30班，每年級從7班擴增至10班。

縣府教育局長楊郡慈指出，縣立湖口高中遷校工程也在進行中，預計2025年校舍完工後可增加6班，縣府也積極向中央爭取國立高中增班、增額。