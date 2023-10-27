高中導師要求詳填課餘時間紀錄表 學生怨：根本窺探隱私
課後時間如何有善利用一直是學生們必面對的課題，因此許多師長都會教導學生如何安排時間計畫。一名高中老師要求學生每天必須填寫「個人課餘時間管理紀錄表」，詳實記錄自己的作息後繳回，卻引發學生不滿，認為老師「過於窺探學生隱私」。
一名學生在Dcard上發文提到，高中導師近日發下一張「個人課餘時間管理紀錄表」，要學生以小時為單位，詳實寫下課餘時間的作息，包含起床時間、早餐、讀書科目及進度、手機時間，及睡覺時間等，填完後須繳回。原Po說明，此表讓自己不舒服並不想寫，也有學生在班級群組反應，因課餘時間過於隱私不願填寫紀錄表，老師回覆只要家長同意簽名便可不寫，卻也表示此紀錄表行之有年，第一次碰到學生反應，「你們放學後到底在做甚麼隱私的事情？」讓原Po認為老師根本「管太寬」。
對此，許多網友認為老師的用意是讓學生練習時間規畫，相當用心，「你以為你的隱私很值得誰來褻玩焉嗎？這老師如此認真與用心，值得肯定」、「或許這張單子本意也是提醒學生要善用時間，你們提出疑慮不想寫後，老師不也說只要家長簽名就行？看起來老師還是有給出彈性空間的吧」、「這不就是老師教大家如何安排時間的表嗎？」、「寫國習、滑手機這算隱私喔？又沒有要你寫出來滑手機的內容」。
不過，也有網友認為每個人對隱私的界線不一樣，且學生學會時間分配應當是靠自己而非老師要求填寫的紀錄表，「每個人對隱私的注重程度不同，尊重別人的疑問或不舒服很難嗎？」、「形式主義的東西根本不實用」、「我覺得寫這種東西超煩的，要掰也很麻煩又浪費時間，而且已經高中了，還不會安排自己時間的學生已經不是靠一張學習單就能『驚醒』的吧」。
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